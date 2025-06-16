農藥污染排名 哪些蔬果上榜 如何洗才放心

【新唐人北京時間2025年06月18日訊】環境組織EWG評估了美國農業部對47種水果和蔬菜的5.3萬多個樣本進行的農藥殘留測試數據，列出了12種「最髒」和15種「最乾淨」的蔬菜和水果。

該報告的目的是提供農藥污染的信息，並不是發出警報。專家們還分享了減少農藥接觸的實用方法。

12種農藥殘留物最多的蔬果

按照嚴重程度排名，2025年農藥殘留物最多的有：菠菜、草莓、羽衣甘藍、葡萄、桃子、櫻桃、油桃、梨子、蘋果、黑莓、藍莓和馬鈴薯。

這些物品通常表皮較薄或多孔，更容易吸收農藥，即使清洗也可能無法去除所有農藥殘留。雖然去皮可以減少接觸，但表皮下仍可能殘留一些化學物質。

其中，黑莓和馬鈴薯是今年榜單上的新成員，檢測顯示，它們經常受到氯氰菊酯等化學物質的污染。氯氰菊酯是美國環保署 (EPA) 歸類為可能的致癌物農藥。

15種「乾淨」蔬果名單

EWG 還發布了「15種乾淨」蔬果名單。這些農產品中，近60%的產品沒有檢測到殘留物，只有16%的產品含有兩種或兩種以上的農藥。

這主要是因為它們厚厚的、不可食用的外皮層起到了天然屏障的作用，限制了農藥接觸可食用部分。以花椰菜為例，它的外葉（通常在烹飪前去除）有助於保護花椰菜的內層免受農藥接觸，就像牛油果或香蕉的皮膚一樣。

入選「乾淨」榜的有：香蕉、牛油果、鳳梨、洋蔥、木瓜、蘆筍、高麗菜、西瓜、芒果、胡蘿蔔、蘑菇、獼猴桃、新鮮或冷凍甜玉米和甜豌豆。

如何減少農藥接觸

如果您想減少接觸農藥的機會，但又不想花太多錢購買全有機食品，專家建議您採取一些簡單的準備步驟：

– 用流水沖洗至少15秒，以去除表面殘留物、污垢和微生物。

– 用乾淨的刷子刷洗馬鈴薯和蘋果等表皮堅硬的農產品。表皮堅硬的農產品即使在表皮下也可能殘留殘留物，刷洗比單純沖洗更有助於去除殘留物。

– 剝掉或修剪掉捲心菜或生菜等綠葉蔬菜的外層。農藥主要集中在外層葉子。

– 用溫水浸泡，有助於去除污垢、殘留物和細菌。這對於莓果或西蘭花等表面有縫隙的農產品尤其有效。

– 不要使用肥皂。肥皂和洗滌劑未獲准用於農產品，可能會留下有害殘留物。

（記者金晶編譯報導/編輯：林清）

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