大紀元CEO：中共發動一場無聲的戰爭

【新唐人北京時間2025年06月17日訊】新唐人、大紀元首席執行官Janice Trey表示，中共的跨國鎮壓和對全球的滲透，是在發動一場無聲的戰爭，威脅美國的基本自由和國家安全。

近日，Trey在美國國會眾議院瑞本（Rayburn）大樓舉行的一場論壇上發表以上觀點。

中共的全球滲透和戰略部署超過70年

Trey表示，中共的跨國鎮壓和滲透，對全球構成挑戰，其祕密部署超過70年。

她說，「天安門廣場上毛澤東肖像旁邊有一個口號：世界人民大團結萬歲；而習近平的共同體理念重新包裝了這些思想理念。因此，我們可以看到，從毛澤東到習近平， 中共不是通過傳統的戰爭；而是通過祕密影響、顛覆和利用開放社會， 來破壞二戰後美國所主導的民主秩序。」

「事實上，中共有一個滲透（西方）的戰略。 中共在1948年至1949年的中國內戰中，儘管在（人員）數量和武器上都不及國民黨的情況下，中共通過滲透、間諜及心理戰，幫助其獲勝。」

她說，這些戰術意味著中共所部署的「全球戰略超過70年」。

中共打壓法輪功 打壓神韻藝術團和《大紀元時報》

Trey說，「中共於1999年發起了旨在消滅法輪功的全國性運動，這是因為中國的法輪功修煉者超過了1億人，而中共只有約6000萬黨員。」

「法輪功『真、善、忍』的理念讓人們渴望成為不干涉政治、健康的好公民；而共產黨的領導人從來不是民選產生的，這是共產黨所恐懼的。因此共產黨將迅速發展的法輪功視為威脅，並利用其全面的國家機器、軍隊、警察、司法和宣傳工具，系統性地誹謗、抓捕和酷刑迫害法輪功（學員）。」

中共對法輪功的非法迫害持續至今近26年。據明慧網報導，僅2024年，獲知164名法輪功學員在迫害中離世；僅2025年1月—5月，獲知至少有380名法輪功學員被非法判刑。廣東省珠海市中級法院法官稱：他們的每一步都是要請示政法委的，他們自己說了不算。

全球法輪功學員付出了巨大的代價，以非暴力的方式抵制這場迫害；在24年前成立的《大紀元時報》是其中的方式之一。

Trey說，《大紀元時報》「現在已有23種不同的語言，在全球35個國家發行，擁有全球數百萬讀者」。

2004年11月，《大紀元時報》發表《九評共產黨》 （鏈接）引發了全球的退黨大潮，目前超過4億4,796萬中國人退出了中國共產黨、共青團和少先隊。

Trey說，「大紀元報社隨後推出的《魔鬼在統治著我們的世界》（鏈接）揭露了共產主義意識形態如何以各種不同的偽裝滲透到西方社會的幾乎各個方面。而神韻藝術團則在全球舞台上復興中國的傳統文化， 展現了一個未受到共產主義意識形態污染的中國願景。所有這些努力在全球範圍引發共鳴，並一直是對抗中共政權信息戰的中心。」

「中共尤其針對《大紀元時報》和神韻藝術團這樣的機構進行打壓，因為他們（《大紀元時報》和神韻藝術團）公開曝光了中共犯下的人權罪行和在意識形態上的壓制，也因為這兩個機構都致力於復興中共統治之前的傳統文化。」

中共武器化美國行政及法律系統

Trey表示，中共不僅發動間諜戰，而且武器化美國的法律系統和行政系統。

她說，「中共如今操控美國的法律和行政系統，訴訟、監管投訴和官僚壓力來壓制異議；例如中共試圖通過其代理人，消耗法輪功相關聯組織的資源；即使這些案件最終被駁回，中共的代理人仍通過宣傳放大這些案件。這導致無論法律結果如何， 這些案件仍會對法輪功造成名譽損害。」

她舉了兩個例子:

2023年至2024年，美國公民陳軍和其同夥林峰試圖賄賂國稅局官員，以撤銷神韻藝術團非營利組織的身分。他們二人都和臭名昭著的「610 」辦公室有關係。（「610 」辦公室是中共專門用於迫害法輪功的非法機構，成立於1999年6月10日。）

最後，陳軍承認自己是中共未註冊的代理人。華盛頓特區法院的文件披露，陳軍每個月從中共領取超過5.2萬美元的月薪。

還有2023年紐約的Alex Scilla案。Alex Scilla在2023年對龍泉寺（龍泉寺是神韻總部）提出毫無根據的環境訴訟，並監視那裡的法輪功學員。紐約州一名聯邦法官駁回了他的訴訟，認為他的指控毫無根據，並禁止他再次上訴。

6年前，Alex Scilla在距離神韻總部龍泉寺約40英里的地方，成立了一個所謂「紐約中部環境與可持續發展促進委員會」，其主要目的是以法律訴訟的方式給神韻總部龍泉寺找麻煩——他先後四次起訴龍泉寺。

Alex Scilla移居紐約前，在中國天津生活了15年。「紐約中部環境與可持續發展促進委員會」在成立一個月後，Scilla在中國成立了一家新公司。

中共武器化西方媒體

Trey說，「中共每年撥款超70億美元用於進行全球宣傳，包括為滲透西方媒體的努力注資。」

Trey表示，美國一家主流媒體發表了一篇指控神韻斂財的文章，而法律學者袁紅冰等人認為這類報導依賴於中共精心策劃的舉報者。

「這些『舉報者』在中國可自由運作，這對於真正的中國異議人士是不可想像的。」

她表示，「中共試圖藉助西方媒體的公信力來詆毀像《大紀元時報》這樣的聲音。並削弱那些揭露中共政權人權罪行平台的影響力。 」

「總之， 中共跨國鎮壓不僅僅是對法輪功的攻擊，也是對民主社會（國家）立國之本的直接挑戰，因為這種戰術威脅到言論自由、宗教自由和國家安全。通過操控法律系統、法律傳媒機構和監管機構，中共試圖令異議噤聲，重塑全球輿論，就如同其曾經顛覆中國的國民黨一樣。 」

美國應如何應對這場無聲的戰爭

Trey建議，為了對抗這場無聲的戰爭，美國應該在四個方面採取行動：

第一：加強和執行外國代理人登記法；

第二：要求媒體和政策制定者披露與外國對手的任何聯繫；

第三：避免機構受到外國影響或監管權力濫用;

第四：支持獨立媒體和基於傳統價值觀的組織。

「法輪功學員致力於揭示真相和非暴力反抗，捍衛他們的權利不僅僅在道義上是當務之急，也是在捍衛自由本身。」 她說。

（特約記者李辰美國華盛頓DC報導/責任編輯：李紅）

本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/06/17/a103996286.html