【川普新政】白宮：川普讓藍領工資激增2% 60年來最强

【新唐人北京時間2025年06月20日訊】白宮週四（6月19日）公布了最新的邊境數據，川普上任後非法移民數量驟降了93%，5月更實現了零釋放。白宮發言人萊維特表示，這是川普上任以來最具代表性的執政成就之一。下面是今天的川普新政。

白宮：川普讓藍領工資激增2% 60年來最强

美國白宮發言人萊維特：「在川普政府執政的五月，邊境巡邏隊沒有釋放任何一名非法移民進入美國。」

萊維特介紹，去年5月，邊境巡邏遭遇11.7萬非法移民，放進美國超過6.2萬人。在川普的管理下，試圖非法入境者銳減了93%。

萊維特：「我們現在的邊境正達到前所未有的運作成功。」

經濟方面，萊維特說，美國藍領工人在川普執政的5個月内，薪資增長了將近2%，是60年來增長最快水平。

萊維特：「美國正迅速回歸川普第一任政府的成功模式：低通膨和薪資上漲。」

她引述經濟顧問委員會數據表示，一旦「美麗大法案」通過，美國人將收穫更多財富。普通四口之家的年實際收入將增加1.4萬美元；超過4000萬有子女家庭，將永久性的擴大稅收抵免。

萊維特：「美麗大法案將使美國普通工人的工資（年）增長11,000美元。」

萊維特呼籲參議院儘早通過美麗大法案，並稱讚川普在兌現對選民的承諾。

萊維特：「根據內部優勢的最新民調，54%的美國人認可川普總統的工作。」

俄州火車脫軌遺害大 萬斯宣布長期健康研究

週四，副總統萬斯、衛生部長肯尼迪、國立衛生研究院長巴塔查雅宣布投資1000萬美元，為期五年，研究俄州火車脫軌後對東巴勒斯坦鎮居民的健康影響。

2023年2月，一列由150節車廂組成的貨車在東巴勒斯坦脫軌。其中38節車廂裝有氯乙烯、丙烯酸丁酯、乙二醇等危險化學品。

脫軌導致的泄漏、爆炸，並引發為期2天的大火，有毒濃煙污染了大氣、土壤和水，釋放出的有毒二噁英、氯化氫和光氣，導致野生動物、魚類大量死亡。

川普週四再敦促美聯儲降息至2%上下

週四，川普總統斥責持續不降息已經讓美國損失數千億美元，而歐洲央行已經降息10次。

川普說，美國通漲率很低，現在「應該降息2.5個百分點」。

為抑制通膨，美聯儲在2022年3月到2023年7月間，將基準利率從0%到0.25%，迅速提升到5.25%到5.50%。2024年9月，隨通漲降溫，美聯儲三次降息到4.25%到4.50%區間。但最近半年，卻堅持不降息。

不支持青少年變性 美政府取消LGBTQ心理輔導

衛生與公眾服務部在2026年預算中，取消了對988自殺服務熱線中針對LGBTQ問題的咨詢服務。

週三，這項名為特雷弗計劃的負責人布萊克聲明，服務將在7月17日關閉。

管理和預算辦公室表示，「特雷弗計劃」花著納稅人的錢，卻在不告知對方父母的情況下，鼓勵青少年接受激進的性別意識形態。布萊克則稱，有超過130萬LGBTQ+青年需要心理輔導。

新唐人電視台記者任浩美國華府報導

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