【新聞大家談】川普喊MIGA 伊朗「政權更迭」有何不可？

【新唐人北京時間2025年06月23日訊大家好，歡迎收看《新聞大家談》，我是扶搖。今天是6月23日，週一。

本期節目的嘉賓是：台灣大學政治系副教授陳世民；時事評論員、資深政經分析師秦鵬。

今天，以色列和伊朗的衝突，已經進入第十天。

就在美軍21日發動「午夜之錘」成功襲擊了伊朗的三處核設施之後，以色列宣布當天開始封閉全國領空，暫停所有民航航班起降。

第二天一早，伊朗於當地時間22日發起反擊，向以色列發射20～30枚飛彈，導致至少11人受傷。不過，作為新一輪回應，以色列也向伊朗西部、發動了新一波的空襲。

伊朗方面正在考慮，是否要關閉霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）。對此，美國國務卿盧比奧警告，若此海峽被關閉，伊朗等於是「經濟自殺」。

【美軍午夜之錘 精準摧毀伊朗核設施】

在美國總統川普和一眾白宮高層的監督下，美國空軍成功精準打擊了伊朗的三個核設施，分別是：伊斯法罕（Isfahan）、福爾多（Fordo）與納坦茲（Natanz）。本次行動，被稱為「午夜之錘」。

當天晚間，川普總統攜副總統萬斯、國務卿盧比奧、國防部長赫格賽斯，在白宮十字廳發表全國講話。

面對伊朗可能的打擊，美國國土安全部長諾姆，週六晚間在社交媒體 上表示，「我們將不懈努力保護美國本土。」

美軍的這次打擊，得到以色列總總理內塔尼亞胡的高度讚譽。他指出，川普總統所領導的這項行動，改寫歷史。

美國國防部長赫格賽斯以及參謀長聯席會議主席凱恩週日一早召開新聞發佈會，對本次襲擊給予全面介紹。

本次軍事行動中，美軍出動7架B-2轟炸機，搭載多枚「掩體炸彈」飛越6500英里（1萬公里）的航程，奔襲伊朗。

B-2轟炸機本就身手不凡，造價當然也是十分高昂，如果加上研發費用的話，1架B-2轟炸機的成本，逼近22億美元。

而可以穿透60米的鋼筋混凝土、40米的花崗岩的「GBU‑57 地堡破壞彈」（Massive Ordnance Penetrator）更是本次襲擊中的軍備亮點。這是一款專門為打擊深埋地下的設施而設計的超重炸彈，重達30,000磅，爆炸當量相當於100噸TNT，是俄羅斯「炸彈之父」的三倍，號稱僅次於核武器的最大威力炸彈。

伊朗官方聲明指出，在美國對伊朗核設施發動空襲後，初步檢測都「未發現輻射污染跡象」。

陳教授，回望上週一，川普總統離開正在召開的G7峰會，戲劇性提前離開，並告知媒體「我必須提前回去，原因很明顯」並稱，其他國家的領導人都很理解，因為「這是很大的事」。

在您看來，川普總統是在何時下定決心，要襲擊伊朗核設施的呢？

2. 秦鵬先生，在您看來，美國和以色列的目標一致嗎？是政權更替嗎？

追問：經此重擊，伊朗政權有近期翻覆的可能嗎？

【以伊衝突還會升級嗎？中東會迎來和平嗎？】

伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）則呼籲召開安理會緊急會議，討論其所稱「美方令人髮指的攻擊與非法使用武力」。

伊拉瓦尼表示，聯合國最具權力的機構必須「採取一切必要措施」，依據國際法與《聯合國憲章》追究美國的責任。

陳教授，伊朗已經在週日進行反擊，看目前的反應，伊朗還會有大動作來升級衝突嗎？

秦鵬先生，這次攻擊過後，是否會迎來中東長期的真正和平？關於伊朗方面，在您看來，還有哪些關注點？

【美軍戰術 是示警中共？還是暗渡陳倉？】

另外，就在美軍發動這波攻擊之後，一個話題迅速成為熱點，就是美國空軍戰術。

在發動襲擊當天，六架從密蘇里州懷特曼空軍基地的B-2隱形轟炸機，正在飛往關島的美國空軍基地。

讓大家沒想到的是，另一波提前起飛的B2轟炸機，早已在6月21日夜間悄悄抵達伊朗上空，執行了轟炸任務，並返回到安全的地方。

為此，部分專家認為，這是美軍的瞞天過海戰術，飛往關島的轟炸機只是為了轉移大家的注意力。

不過，美國保守派媒體知名主持人里翁卻推測，飛往關島的轟炸機，並是「煙霧彈」，而是帶有明確目的，那就是警告中共，即使中東局勢升級，美軍依然不會放鬆關注台灣。

關島距離台灣約2,700公里，而距離伊朗幾乎3倍之遙。

陳教授，您更認同哪種觀點？

【川普發起B-2閃電戰 誰瑟瑟發抖】

針對這次空襲，各國領袖也是反應不一。

新西蘭外長皮特斯發聲明表示「新西蘭強烈支持採取外交手段化解衝突，呼籲各方重返談判桌」。

澳洲政府發言人也表示「持續呼籲緩和緊張局勢、展開對話，並訴諸外交」。

墨西哥外交部呼籲「緩和局勢」並稱「當務之急是讓各國恢復和平共處」。

委內瑞拉和古巴是譴責美國的軍事行動，認為此舉會導致中東衝突升級。

美國國務卿盧比奧在接受採訪時，美國現在並沒有處於和伊朗的戰爭中 ，他還表示，許多國家在私下裡紛紛感謝美國，幫大家解決了共同的憂患。

陳教授，伊朗的核威脅由來已久，不過，歷任美國總統都沒能下決心，川普總統為什麼敢？

白宮對於美國國內的情勢、中共、朝鮮，可能做出了哪些評估？

陳教授，川普總統的這次打擊，對於國際局勢有怎樣的影響？

秦鵬先生，一旦美國解決了中東亂局，下一步動作，會指向哪裡？

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《新聞大家談》製作組

（責任編輯：劉明湘）

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