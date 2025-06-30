研磨古怪「頑石」 毅力號解碼火星古老環境

【新唐人北京時間2025年07月01日訊】NASA「毅力號」火星車近期在耶澤羅坑對一塊名為「肯莫爾」（Kenmore）的岩石進行深入研磨，成功揭示隱藏在其「古怪」表層下的地質祕密，進一步拼湊火星古代環境與潛在生命的線索。

美國宇航局（NASA）團隊發現，儘管表面平滑，肯莫爾岩石在研磨時卻出現劇烈震動與碎裂。毅力號（Perseverance）副科學家法利（Ken Farley）坦言，這是一塊「古怪、不合作的岩石」。所幸團隊仍成功研磨至足夠深度，得以揭露保存完好的礦物結構，並展開後續分析。

NASA指出，這次任務標誌著毅力號由早期以勘查與樣本採集為主，轉向更精細的原地（in-situ）科學研究。與前代火星車相比，毅力號採用了先進的研磨鑽頭與氣體除塵工具（gDRT），通過五次氮氣脈衝清除樣本表面碎屑，可有效降低污染風險，而非僅以刷子清理。

研磨揭示的岩石成分顯示，肯莫爾富含黏土礦，內含與鐵和鎂結合的羥基水分子，顯示該地可能曾存在液態水。法國里昂大學「火山口邊緣」（Crater Rim）研究計劃首席科學家凱西‧康坦-納塔夫（Cathy Quantin-Nataf）表示，「從研磨區與殘屑分析，我們發現這塊岩石包含黏土礦物，鐵與鎂的含量也顯著增加。」

更重要的是，研究團隊首次在研磨樣本中發現了氫氧化錳（manganese hydroxide）。這類礦物在地球上常與氧化反應有關，其形成需具備強氧化條件，可能意味著古代火星曾擁有較高氧氣濃度。這進一步強化了火星曾存在適居環境的推測，甚至可能為古代微生物活動提供線索。

火星車在分析中動用多項高端儀器協同運作：沃森（WATSON）成像儀拍攝高解析細節圖；超級相機（SuperCam）以激光與光譜技術判定礦物組成；而SHERLOC與PIXL則進行化學成分精密分析，尋找過往水活動或微生物生命的潛在跡象。這種「多工具連動」模式，象徵著火星原位科學分析邁入嶄新階段。

NASA表示，這些數據不僅有助於解析火星古老環境，也將為後續任務提供實用信息，包括採樣策略、燃料萃取潛力與未來基地建材的可行性評估。

目前，毅力號仍在耶澤羅坑（Jezero Crater）持續選取樣本並封存岩心，為未來「火星樣本返回」（Mars Sample Return）任務鋪路，期望最終能將這些寶貴樣品帶回地球進行深入分析。

（轉自大紀元/責任編輯：葉萍）

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