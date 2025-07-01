【禁聞】高管離職潮 中國稀土集團闢謠難消疑慮

【新唐人北京時間2025年07月02日訊】今年以來，中國稀土集團旗下上市公司「中國稀土」管理層出現高管離職潮。外界猜測，這是國外對中國獨有的稀土技術的「人才掠奪」，未來可能會讓中國稀土產業面臨致命危機。有關傳聞迫使中國稀土集團緊急回應。

針對最近網絡盛傳「中國稀土多位高管離職、技術外流」，中國稀土集團6月29日發聲明稱，近期中國稀土部分董事與高管的職務變動，是集團為了優化公司治理結構、提升管理效能的所謂「正常人事安排」，相關人員職務調整後仍在集團其它職位任職。中國稀土集團和「中國稀土」當前各項工作未因相關人員變動受到影響。

不過，這一緊急「闢謠」並未能消除外界疑慮。

台灣國防安全研究院研究員沈明室：「碰到這種情況，他絕對不會承認。但是我們看到，如果他對那些稀土的專家或者是高管，扣留他們的護照，表示這個問題就很嚴重了，表示也許這些人的離職對中國的稀土產業的發展來講會有很大的影響。你才說用稀土製裁美國，但是你人都跑光了。第二個，當然就是面子問題，不要讓人家覺得這個問題很嚴重。以免要承擔這個責任。」

據《華爾街日報》（WSJ）6月26日報導，知情人士透露，中共商務部最近幾週要求國內稀土行業企業，向當局提交掌握專業技術的員工名單，一些專家則被要求上交護照，以確保不會擅自出國和洩露商業機密。

而中國稀土不尋常的高管離職潮，也正好發生在中共以稀土作為中美關稅戰的「殺手鐧」之際。

僅今年6月，中國稀土公司總經理、副總經理及3位董事相繼辭職，都稱是「工作原因」。

而今年1月到4月間，副總經理廖春生、財務總監齊書勇與監事會主席楊傑也已辭職。

目前，中國稀土公司第九屆董事會非獨立董事成員，僅剩閻繩健繼續任職，同期其他高管已全部離職。

在這波人事變動中，稀土分離技術領域的權威人物、師承「中國稀土之父」徐光憲的廖春生備受關注。

此前有傳言稱，廖春生等高管離職後，帶著稀土技術去了加拿大稀土實驗室，加上2023年南方一家稀土集團副總裁，因向境外洩露稀土提純技術的核心機密被判刑11年，引發輿論高度關注。

不過，據中國稀土集團6月28日發布的動態，廖春生的最新身分為中稀（深圳）研究院有限公司科研技術專家。

台灣國防安全研究院戰略與資源所所長蘇紫雲認為，中國稀土高管或專家真的發生叛逃或被國外挖角，也在所難免。

台灣國防安全研究院戰略與資源所所長蘇紫雲：「因為中共過去30年間，刻意的把稀土當成他們戰略的籌碼，所以在基礎的高校還有業界弄了一些稀土研發的人才，那同時國家就是以資源培育，後來又搞了一個國營的無色金屬，就是他們國營的稀土公司，整並了民間的稀土，因為民間的稀土早前不斷地透過走私方法去出口，賺取這種價差。現在中共就是嚴管之後，這些民間的稀土公司大部分都被國營的無色金屬給管制了，那就造成人才外流。」

蘇紫雲表示，國外有技術、有資源，只等政策開綠燈，就可以開啟稀土產業鏈，在這種情況下，正好可以容納中國的這些稀土人才。

沈明室：「這裡面的人可能分成兩種，第一種就是他本來就經常到國外去，所以要出國很方便。那另外一種的就是，譬如說護照被沒收了，或者比較不容易出國了，然後他就用叛逃的方式，因為這些國家大概早就瞄準了，那專業人才其他國家沒有的情況下，當然就是以中國人才為主要目標。而且這個行業收入也不錯，那我想對這些稀土的專家來講是很大的誘因。」

台灣國防安全研究院研究員沈明室表示，如果這個趨勢持續下去，未來中共想要用稀土來制裁美國，或是壓迫美國進行談判，就難有效果了。

編輯/王子琦 採訪/易如 後製/Tony

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