法國人為何抗拒冷氣？ 關鍵在文化習慣與法規

【新唐人北京時間2025年07月03日訊】近日歐洲熱浪來襲，法國抗拒冷氣的文化再受關注。據統計，僅25%法國人有冷氣，安裝固定式冷氣的家戶更僅4%，遠低於鄰國。民眾各出奇招，躲避酷暑。受訪者表示，不裝冷氣的主因並非電費，而是習慣、建築法規和生態考量。

6月30日熱浪席捲歐洲，今年熱浪來得異常早，歐洲各城市高度警戒。巴黎1日最高溫達38度，南部更有超過40度的紀錄。

市府在因熱浪來襲而關閉的艾菲爾鐵塔前設置大型水池，讓民眾盡情消暑。巴黎市民各出奇招，對抗炎熱的天氣。

居民馬蒂亞斯（Mathias）家中沒冷氣，身邊巴黎朋友也都沒有安裝。這幾天炙熱夜晚，馬蒂亞斯笑著向中央社表示，「我開窗、開電扇，但家裡不通風，還有蚊子，所以我昨晚睡得很糟」。

昨天他試著到占地逾40公頃巴黎市內最大綠地的巴黎拉雪茲神父公墓乘涼，及美術館享用冷氣，以逃離酷暑。

家裡有小型水冷機跟電扇安南達（Ananda）告訴記者，「很熱的話就出門去博物館、看電影、逛街，或洗冷水澡」。

熱浪之下，冷氣辯論再度成為輿論焦點。根據法國生態轉型署（Ademe）調查，2020年只有約4分之1家戶使用冷氣，包括小型移動式冷氣。

冷氣企業維修工會Synasav的數據更指出，全法國真正加裝固定式冷氣的家戶僅有4%，遠低於西班牙的6成、義大利的4成，更與美國、亞洲多數國家的9成差之甚遠。

安南達認為，電費並非法國人不安裝冷氣的主因，「法國人很喜歡舒適，在意生活品質，雖然和電費或許有點關係，但主要還是法規跟習慣問題」。

莫妮克（Monique）告訴中央社，「跟很多人一樣，高溫讓我很難受，且上班地方也沒冷氣，確實我們也會討論（冷氣）話題，但這對地球不是很好，我們不是很想用，或許還有其他方法，我們是吹電扇」。

提到法國人抗拒冷氣的原因，馬蒂亞斯表示不喜歡吹冷氣，即使到外國有冷氣的地方，他也會關掉，「我覺得它會讓我生病、喉嚨痛」。

他說，「我們沒這習慣，怕會生病，商店裡冷氣賣的也不多，我們沒這個習慣。而且我們好像喜歡當硬漢，承受高溫，即使有點受不了」。

建築法規也是巴黎人無法選擇冷氣的原因之一。莫妮姬指出，建築是被列管，不能隨意整修，政府推動民眾以內部隔熱優先。

因住在歷史住宅，伊蘭娜（Elena）家裡無法安裝固定式冷氣，「這裡很多18世紀建築，因為列在古蹟名冊，我們連改變窗戶的權利都沒有，更無法安裝冷氣」。

生態考量方面，馬蒂亞斯表示，自家涼爽，卻讓城市與地球更炎熱似乎不是解決之道。「當然電影院等地方有冷氣還是很令人開心，但還是應該試著減少能源消耗、污染，增加都市綠化」。

莫妮克則說，自己很幸運住在一樓，地板是磁磚，巷弄裡也有大樹，所以家裡比外面至少涼5度。「我覺得應該要在城市裡種更多樹，尤其是很多建物的城市，先從這裡開始，還有綠化屋頂。我不是很懂科技，但或許有新技術，能作為冷氣的替代方案」。

伊蘭娜擔心，若大家都安裝冷氣，會讓外部變得更熱，造成「惡性循環」，但也覺得住在樓頂的人確實很辛苦。

不過記者2日走訪家居用品連鎖店，發現貨架上的移動式冷氣已全空。員工表示，這兩日熱浪，讓銷售直線上漲。

受訪者也坦言，冷氣在未來會成為趨勢。馬蒂亞斯認為，如今每年越來越熱，且熱浪來的越來越早，人們最後還是會接受冷氣。

莫妮克指出，「確實安裝冷氣的人增加了，但為了環境，也還是有很多人蠻抗拒的」。然而，「大眾交通裡面還是要有冷氣，不然實在太難受了」。

安南達則說，「越多越多人想要冷氣，我們以前習慣沒冷氣，但如今熱浪增加，習慣正在改變。法國人認為冷氣會造成喉嚨痛，對身體不好，對地球也不好」。

法國近2000所學校7月1日便停課，提早放暑假。旅法20多年的台灣演員楊宜霖告訴中央社，女兒學校一間教室只有一台電扇，市府當天發通知，請家長盡量中午接回孩子。兒子因有同學作伴想繼續上課，隔天也被校長告知學校關閉。

楊宜霖表示，一般巴黎民眾在家的抗暑妙招，都是一大早趁還不太熱時，把遮陽板闔上、窗簾拉下，進行隔熱。再把家中的電扇集中到客廳，家人一起在客廳活動，節省電費。

「我想最近電影院都擠滿人，或美術館等大家知道有冷氣吹的地方。雖然都不想在家裝冷氣，但這時候都還是想去有冷氣的地方。公園、廣場也都會有噴水設施，讓小朋友玩」。

她不會想買冷氣，「畢竟熱浪都是幾天而已，覺得沒有必要，也沒習慣吹冷氣。雖然很熱，但撐個幾天、多喝水還是可以克服的」。

（責任編輯：盧勇信）

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