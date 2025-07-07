天水至少70人血鉛超標 有家長傷心過度被搶救

【新唐人北京時間2025年07月07日訊】甘肅天水幼兒園孩童鉛中毒事件正在延燒。西安市中心醫院的檢驗報告單顯示，涉及這起事件至少有70名幼兒血鉛超標。其中，6名幼兒屬於重度鉛中毒，最高血鉛檢驗值達528微克/升。專家稱，鉛中毒造成的智力損傷很難恢復。有家長接到孩子的檢測報告后，因傷心過度被擡走搶救。

西安市中心醫院是陝西省化學中毒救治基地。最近幾天，有大批甘肅天水市的孩童被家長送到這裡來接受血鉛檢測並住院治療，還有一些媒體記者前往醫院采訪患兒家長，導致這家醫院現在人滿爲患。

當地時間7月6日下午，數十名來自甘肅天水市的孩童家長及老師聚集在西安市中心醫院，焦急地等待領取孩子血鉛檢驗報告單，有保安在現場維持秩序。

據陸媒極目新聞報導，當醫護人員將部分幼兒的血鉛檢測報告單發放給家長後，有的家長看完檢測報告難過得掩面哭泣，有的家長因孩子的血鉛檢測數值過高而情緒激動地打電話向親友哭訴，有家長則急忙向醫護人員詢問自家孩子目前的情況應該如何應對處理，還有一名家長因傷心過度身體不適，被醫護人員用擔架轉運至其他科室救護。

有多位家長當即在這家醫院為孩子辦理了住院手續，也有家長決定到其他醫院給孩子做復檢或住院治療。

當天，極目新聞的記者在西安市中心醫院收集到與天水褐石培心幼兒園鉛中毒事件有關聯的74份血檢報告。其中，有70名幼兒血鉛超標，其餘4名血鉛正常的兒童都沒有就讀褐石培心幼兒園。而血鉛濃度正常的4人當中，有2名兒童來自天水市的另外一家幼兒園，有2名幼兒尚未上學，因家中其他孩童被測出血鉛超標，這兩個孩子也接受了相關檢測。

據陸媒披露，在血鉛超標的70名幼兒中，有8人的血鉛檢驗值在206至249微克/升，14人是255至294微克/升，11人是305至349微克/升，19人是353至399微克/升，12人是400至448微克/升，3人是466至479微克/升，還有3人的血鉛檢驗值大於500微克/升，最高者為528微克/升。

那位血鉛檢驗高達528微克的幼兒的家長告訴陸媒，之前她曾接到天水某部門工作人員口頭通知，稱她的孩子在幼兒園參加的集體血檢結果正常。可是，孩子在西安市中心醫院進行的血檢卻顯示孩子的血鉛嚴重超標。

這位孩子的母親說，自己的孩子生下來時8斤1兩，各項指標正常，當初送孩子去讀幼兒園時也很健康。日前當得知孩子血鉛超標時，「我大腦一片空白」，現在別的什麽都不想，只希望自己的孩子能夠恢復健康。

有上海交通大學醫學院附屬新華醫院兒科學教授接受陸媒采訪時介紹，血鉛濃度是衡量兒童鉛中毒嚴重程度的重要指標。通常來說，幼兒的血鉛應該在20微克、升左右。按照國家的相關安全標準，超過100微克就是超標，若連續兩次靜脈血鉛水平達到或超過200微克/升，即可診斷為鉛中毒。

具體來說，血鉛濃度在200至249微克/升區間，為輕度鉛中毒；250至449微克/升為中度鉛中毒；450微克/升及以上為重度鉛中毒。患兒的臨床表現包括腹部隱痛、便祕、貧血、多動、易激惹等。

這位專家特別指出，對於在快速的生長發育過程中的兒童來說，鉛中毒可導致兒童的智商受損。他說：「鉛的神經發育毒性可以說是不可逆的，也就是即使通過治療，血鉛恢復正常了，但智商很難恢復到原來應有的水平。」

復旦大學公共衛生學院營養與食品衛生教研室的一名教授則對媒體表示，血鉛超標通常是長期大量攝入導致的，除了對孩子的食物進行檢測外，還應排查其它潛在的污染源：例如，幼兒園周邊是否有污染性的廢水、廢渣排放；自來水管是否為老舊的含鉛鐵管；甚至也不排除投毒的可能性。

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（記者竺穎綜合報導）

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