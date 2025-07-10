【時事金掃描】幼兒園血鉛毒醜聞 天水案映射全中國

【新唐人北京時間2025年07月12日訊】歡迎收看《時事金掃描》。我是金然。

剛剛過去的幾天裡，一個讓無數中國家長心碎的消息從甘肅天水市傳來：一家名為褐石培心的幼兒園，超過200名幼兒出現血鉛超標，引發全國性關注和公眾輿論的憤怒。這一食品安全醜聞不僅暴露了地方管理漏洞，還指向更深層的環境問題。從幼兒的無辜哭聲到園長的沉默，再到中共官方的應對以及眾多網友的挖掘，這場風暴的每一個細節都充滿故事和懸念。

7月1日，中國甘肅省天水市褐石培心幼兒園被爆出超過200名幼兒鉛中毒。截至7月7日，所有251名幼兒接受了檢測，其中233人血鉛含量超高，到現在仍然有幼兒住院治療。這一事件就像當年的三鹿毒奶粉事件一樣，再次引發全國性關注。

那麼這些幼兒到底吃了什麼造成血鉛含量超高呢？據官方報導，幼兒食用的玉米腸卷和紅棗糕中，鉛含量居然超過國家食品安全標準（每公斤0.5毫克）的2,000 倍。玉米腸卷樣本含鉛每公斤 1,340 毫克；紅棗糕樣本含鉛每公斤1,052 毫克；家長反應，孩子表面上出現腿發軟、發燒、牙齒發黑、掉頭髮等現象。而專家指出，鉛超標還會造成幼兒神經系統症狀：記憶力下降；語言發育遲緩；嚴重者可能會出現：腦損傷。而鉛對中樞神經系統的損傷是不可逆的。而且越年幼，傷害越大。

政府封口、便衣出動、醫院造假 天水案映射全中國

事件發生後，憤怒的孩子家長開始圍堵在幼兒園門前討說法。一個家長哭訴，如果早點檢測發現問題會出現這種情況嗎？她要求追究相關部門的責任。

中國人都知道，在中國一旦出現了可能會涉及當地領導要負責任的事件，那麼，你會發現，當地政府會想盡辦法封鎖消息，然後就是給受害者強力施壓，讓大事化小、小事化了。有家長曝光，天水市相關領導威脅幼兒園受害兒童家長，如果孩子在西安治療只能自費，如果想要免費治療就回去天水。還有個別天水市的領導給家長打所謂的「慰問電話」，稱西安的醫院檢測的數據不準。有的家長本來要帶孩子去西安做檢查，因為天水市政府領導居然親自跑到西安的醫院堵門干預給小孩檢測，於是有家長乾脆帶孩子跑到遙遠的天津做血鉛檢測。

有家長傳出了一段自己孩子哭喊著被抽血檢測時的錄像，表示網上不讓我們說話，我們有兩個小孩兒，該找誰去負責？

一位鉛中毒幼兒的家長拍視頻，展示了在天水本地醫院和西安的醫院裡做同樣檢測的證據，測出來的結果居然會天差地別。

這次幼兒園鉛中毒事件迅速發酵，不單是出事的褐石培心幼兒園家長要說法，連天水市其它幼兒園的家長也行動起來，與培心幼兒園同屬一個老闆的渭北幼兒園的家長們聚集在幼兒園門口，要求幼兒園先給家長一個說法，然後再送小孩入園。

幼兒園爆血鉛毒醜聞 官方甩鍋食堂色素

眼看幼兒園鉛中毒事件成為全國性熱點事件，全網都在質問誰應該為這次鉛中毒負責的時候，網絡上出現一段沒有日期時間的幼兒園的視控視頻，顯示廚房工作人員向麵粉中添加色彩鮮豔的粉末，製作成黃色玉米棒和青綠粉紅分層的紅棗糕。

這段視頻一出現，出現大量輿論把這次幼兒鉛中毒的罪魁禍首指向幼兒園食堂的阿姨。甚至有人表示：幼兒園為了給家長們看著好看，網購了一批「彩繪顏料」，直接揉進麵裡蒸給孩子們吃。甚至官方媒體也開始加入進來，此時，當地政府迅速採取行動。天水市公安局拘留了八名相關人員，包括園長和主要投資人，要查處他們涉嫌生產有毒有害食品。連公安局長郭慶祥也出來表示，幼兒園可能利用色彩鮮豔的食品照片進行營銷，吸引更多家長報名。一樁引爆全國的大案似乎就要水落石出了。

就在中共官方引導輿論讓民眾認為褐石培心幼兒園使用「彩繪顏料」是造成大量幼兒鉛中毒的原因之時，有網友提出質疑：彩繪顏料的價格遠高於食用色素，哪裡有貪心的人放棄低價色素，反而高價買有毒顔料的道理，而眼尖的網友通過監控視頻發現，食堂阿姨使用的確實是食用色素而不是昂貴的彩繪顏料。很多中國網友馬上認識到，很可能是有人控制輿論混淆視聽、要掩蓋真相。

一位了解幼兒園內情的網友指出了另一個無法解釋的事實：出事兒的幼兒園園長名下還有另外三所幼兒園，也是在各自的廚房裡製作大致相同的食品，但都沒有出現血鉛問題，唯獨這所幼兒園出現集體中毒。從中可以推測所謂添加「彩繪顏料」可能並不是造成中毒的真正原因。

真凶竟然藏匿十年前 歷史毒影重現

就在此時，有人揭露出一件驚人的往事：出事兒的幼兒園距離十多年前，也就是2006年天水村民血鉛超標事件的地點僅相距10公里，因此網友懷疑環境污染才是這次幼兒鉛中毒的主因。

我估計此時天水市政府的領導，可能已經嚇得跳起來了，因為這是有人最怕被再提起的歷史事件。2006年天水市就曾經因為一起鉛中毒事件而聞名全國，當時也是超過200人血鉛超標，官方到最後也沒有公布造成慘禍的原因，但當時就已經被揭發鄰近的鉛鋅冶煉廠大量排放廢料，造成該地區土壤和空氣長期受污染。相關專家表示，鉛污染可能通過空氣、土壤和水源滲透到人接觸到的食物鏈，而幼兒因還未發育成熟更容易受害。

網絡上越來越多的人挖出幼兒園血鉛中毒事件背後的黑料：比如：距離褐石培心幼兒園僅僅11分鐘車程居然是中共國企白銀有色集團鉛鋅礦天水轉運站；還天水本地和西安對血鉛檢測結果的數據差距很大。天水本地的數據要低很多，很顯然有一個結果肯定是造假的？

不但褐石培心幼兒園的的幼兒出現鉛中毒，這所幼兒園的多位老師也被檢測出嚴重鉛中毒，但詭異的是官方卻試圖隱瞞結果，居然不讓受害的老師住院治療！視頻裡這位幼兒園老師哭訴：「就是不讓住院，不讓治療，居心何在？！」

當地政府不但不讓鉛中毒的幼兒園老師住院治療，還派出便衣警察阻止任何非官方的人員去報導此事。看來政府的一整套壓制真相曝光的手段已經運轉起來。

一位小孩兒去年在褐石培心幼兒園畢業的家長說：事件發生後他也讓自己的小孩去做了檢測，在拿到檢測單的時候感覺天都塌了。

他說：我們的孩子居然中毒4年，這比殺了我們還難受啊，我們的小孩兒畢業一年後，血鉛值還是超標，這是孩子通過自身排泄了一年後的檢測值，可以想到一年前孩子的血鉛值得有多高。我們家的小孩怎麼吃都是偏瘦，小小孩子一直都是便祕、掉頭髮，從沒正常過，經常流鼻血，而且和同齡小孩比較，他的肢體協調性要差很多，期間一直以為是孩子脾胃虛弱，還給孩子喝了不少藥。

一個問題 讓所有中國百姓不寒而慄

當大家越來越覺得，這次幼兒鉛中毒事件很可能會像十幾年前的鉛中毒事件一樣，被重重提起又輕輕放下的時候，有當地人寫的帖子讓我看了後背發冷。一個帖子是這麼說的：當地的供水系統是兩套，普通小區是自來水，但是由於當地水費昂貴，且幼兒園在一層地面上，所以幼兒園用水來自私下打的水井。這也解釋了為啥家長血鉛正常，而幼兒園的老師和幼兒血鉛都超標。如果地下水都已經完全被污染了，在當前的國家環保政策下，這是一個大案，甚至是超大案件。估計中央都可以從省裡開始擼人了。不僅僅是環保相關，經濟相關，當地發改委、市常委，都有責任。但是如果是幼兒園園長自己用繪畫顏料的原因，可以把責任儘量控制在可控的幾人範圍內。

而另一個帖子的問話更是讓人不寒而慄，是這麼寫的：告訴大家個冷知識，如果查出來鉛的源頭是隔壁鋅鋁金屬廠污染的話，整個天水領導班子都要下台；如果查出來是幼兒園廚子擅自投放工業顏料導致的鉛中毒，那幾个廚子和幼兒園領導全部被判刑！你說哪個重要？

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——《時事金掃描》製作組

（責任編輯：李紅）

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