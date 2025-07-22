高雄於風災後類鼻疽新增6例，2例不幸死亡，防疫團隊加強清消環境。（衛生局提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市衛生局今（22）日宣布丹娜絲颱風過後，新增了6例類鼻疽確診個案，其中2例因肺炎及自身慢性疾病不幸過世，死亡個案中有1人有污水接觸史，全市截至昨（21）日共計有24例類鼻疽通報確診。

衛生局指出，丹娜絲風災後7月7日迄今，高市新增6例，分布於楠梓區2例、鳳山區2例、左營區2例，年齡介於52至95歲，其中4例具慢性病史，2例有污水接觸史。其中不幸死亡的2例個案，分別居住在楠梓區、左營區，皆因肺炎及自身慢性疾病不幸死亡，其中1例於近期四周內曾接觸污水污泥。

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衛生局今表示：由於近期南部地區持續因薇帕颱風外圍雲系與低壓帶帶來強風大雨，提醒民眾災後主動清理環境的同時要做好個人防護，如清理家園勿赤腳及穿拖鞋等，避免皮膚、傷口直接接觸或吸入受污染塵土污水，避免類鼻疽、腸道傳染病鉤端螺旋體病及登革熱等傳染病感染或擴散風險。

由於類鼻疽主要傳染途徑是皮膚傷口接觸，或是吸入、食入接觸到受病原菌污染的土壤或水而引起感染，症狀表現差異極大，也可能為無症狀，針對近期高雄持續因颱風後豪雨易造成土壤中的病原菌散播增加染病風險，衛生局提醒民眾整理環境時要落實「裝備要完整」、「積水要清除」、「飲食要注意」、「有症狀要就醫」防疫4要，做好個人防護措施，降低感染風險。

衛生局要求臨床醫師提高警覺，若發現積淹水地區民眾有未明原因發燒，尤其是高風險族群，應將類鼻疽列入鑑別診斷考量，給予妥適的治療，並儘速依規定通報。

此外依據疾管署監測資料，全國截至7月19日累計106例登革熱確定病例，其中高雄市10例，均為境外移入。

衛生局提醒，風災過後又遇豪雨，登革熱風險大增，清理積水處孳生源為防治關鍵，請民眾落實檢查居家室內外可能積水處，特別是頂樓地面、陽台雜物、地下室、電梯機坑、屋簷排水槽及防火巷水溝與雜物等，如有積水應立即清除。

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