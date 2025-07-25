盧秀燕力挺黃健豪：曾用生命守護家人，現在換我們出來守護他！ 影：黃健豪服務處／提供

罷免投票進入倒數計時，國民黨展開全面動員守護改革立委。今（25）日是投票前最後一天，台中市長盧秀燕持續站上街頭，先後陪同立委黃健豪與廖偉翔車掃拜票，傳遞「做事的人不能倒、真正為民發聲的立委必須留下」的強烈訊息。首站即從文心中清路口處出發，動線深入選區重點，最後抵達北區與北屯交界的元保宮。

盧秀燕強調，無論是為救父親捐肝的黃健豪，還是為守住民生法案奔走立院的廖偉翔，兩人都是「真正用生命守護人民」的民意代表。她呼籲市民7月26日站出來，用「不同意罷免」守住會做事、有肩膀的立委，也守住台中的改革成果與民主價值。

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盧秀燕表示，黃健豪是一位真心為人民拚命的立委，過去為抗議中火污染毅然絕食，也為救父親毫不猶豫捐出一半的肝，「這樣的人，怎麼可以因為政治操作被罷免？今天，他需要我們站出來守護他！」

她指出，這場罷免根本不是監督，而是民進黨「選輸翻桌、搶權奪位」的政治操作。「黃健豪是市民一票一票選出來的立委，不是可以被某個政黨透過罷免隨便奪走的。」

她強調，黃健豪任內推動許多攸關民生的重大修法，包括「剴剴案」要求虐童可處死刑、主張還稅於民、倡議五天假等政策，卻屢屢被民進黨惡意阻撓。「我們要問，為什麼護著壞人的總是他們？守護人民的，反而成了被罷免的對象？」

黃健豪受訪時也指出，罷免不是對他一個人的審判，而是在否定整個選區人民的民主選擇。他強調，自己一路走來始終秉持良心問政，不分藍綠、堅持做對的事，「我絕不後悔曾為民眾拚命，但也希望民眾能為我站出來。」

除了黃健豪，盧秀燕今早原訂上午10點40分陪同立委廖偉翔展開掃街行程，但廖偉翔因立法院突發甲級動員，緊急前往立法院參與表決。盧秀燕則提前率隊上街頭，直到上午11點15分，廖偉翔火速趕回台中與車隊會合，兩人並肩完成掃街行程。

廖偉翔表示，返院是為了防止民進黨總召柯建銘試圖封殺多項關鍵法案，包括普發一萬、五天假、甚至翻案「剴剴條款」。「我今天奔回立法院，是為了替人民守住民生、守住正義！」他也感謝盧市長協助車掃，並強調自己一切行動都是「為人民，不為自己」。

而剛好的是，今（25）日上午，民進黨也由總統府資政、茂盛醫院創辦人李茂盛率領百工百業代表前往元保宮參拜，祈求罷免順利。李茂盛在現場高喊「百工百業挺罷免」，與下午國民黨「反罷免」氣氛形成鮮明對比。

元保宮不僅地處北區與北屯交界，更是各政黨及民代長年經營的信仰重鎮。盧秀燕、北北屯多位議員與廟方皆有深厚互動，元保宮早已成為藍綠選戰前必訪地標，盧秀燕北北屯車隊掃街最終站選在元保宮，不只是地利之便，更是象徵「從主場出擊」、「挺健豪、反罷免」。

盧秀燕、黃健豪與廖偉翔也共同呼籲，7月26日務必攜帶身分證與印章出門投票，投下「不同意罷免」的一票，守住改革、守住做事的人、守住人民的聲音！

面對罷免挑戰，黃健豪與盧秀燕一同向市民揮手拜票，訴求「守住做事的人」、「投下不同意票」。 圖：黃健豪服務處/提供