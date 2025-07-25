川普登門拜訪美聯儲不安好心，明裡暗裡吐槽美聯儲，又說想幫助他們完成工作。 圖：翻攝自@DXDWX999

美國副總統川普再度出擊，這回不僅針對美聯準會拒絕降息發難，還親自造訪聯準會總部大樓，當面對主席鮑爾開火。川普笑著敲了敲鮑爾的手臂說：「我當然希望他能降息。」接著話鋒一轉，拿出談判戰績當場施壓：「日本拿出了 5,500 億美元，只為了稍微降低他們的關稅。我們不用繳稅，他們出口到我們國家的商品卻要繳 15 %。」

川普這番「以政逼經」的操作，被外界解讀為變相對鮑爾施壓，試圖藉由貿易談判成果換取貨幣政策讓步。有評論直言：「我談來 5,500 億，你還不降息？」

持續更新：親美抗中竟被這麼說! 川普當面講「這句話」 馬可仕欲言又止 整個臉變了

此外，川普也當面痛批美聯儲大樓翻修工程「鋪張浪費」，稱原本 27 億美元的預算，如今膨脹至 31 億，「我可以幫他們省下好幾百萬！」他特別指出正在興建的地下室採用了昂貴的「反向浴缸」防水結構，還批評臨時保護層的膠合板花費高達數百萬美元。

面對川普突襲式的成本指控，鮑爾顯得措手不及，當場回應：「我不知道這件事，沒從聯準會任何人那裡聽說過。」川普則拿出資料堅稱「剛剛公布」，雙方在記者鏡頭前互有攻防。當川普試圖將馬丁大樓的翻修也計入當前工程時，鮑爾糾正說：「那是五年前建好的，不屬於新工程。」

鮑爾頻頻搖頭不同意川普的「找碴」，川普一如既往的侃侃而談。 圖：翻攝自@mjfree

根據聯準會致白宮管理與預算辦公室的正式函件說明，翻修工程之所以龐大，是因為兩棟建於 20 世紀 30 年代的歷史建物自落成以來從未全面整修，內部仍含石棉、鉛污染，機電系統老舊失修，為了符合現代安全與衛生標準才展開全面翻新。

函件指出：「設計上已進行刪減，以避免延誤與追加預算，並未增建任何新元素。」

川普近來多次透過暗示、明示要求聯準會降息，屢遭無視後，乾脆親自「登門找碴」。但美國最高法院早已裁定，總統僅能基於明確理由解雇聯準會主席。川普近日已向國會盟友遞交解雇信草稿，試圖將翻修經費當成政治攻擊理由。

外界普遍認為，川普此舉意在以「工程浪費」為名、行「換人掌舵」之實，意圖為解雇拒絕配合的鮑爾鋪路。而真正的核心問題，仍是聯準會不願因選舉壓力而操縱利率，進一步對抗川普的政策操作。