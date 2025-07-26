專家建議，薑黃素的毒性低、價格親民可多攝取「薑黃」來預防神經退化疾病；一天一小匙即可。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕失智近年來有年輕化趨勢，發生年齡愈來愈低。台北榮總遺傳優生科主任張家銘表示，若想預防阿茲海默症等神經退化性疾病，只要選對食物，即可改善。有部分研究指出，薑黃具有神經保護潛力，能夠對抗大腦裡的發炎反應與自由基破壞，甚至減緩阿茲海默與帕金森的退化進程。

張家銘在粉專「基因醫師張家銘」說明，近來他時常聽到個案或身邊的人提到「媽媽最近常常忘東忘西，連我的名字也叫錯了。」或是：「爸爸走路越來越慢，手抖得厲害，感覺不只是年紀大那麼簡單。」每一句背後都是一個正在改變的家庭。神經退化，不只是大腦出問題，更是一場牽動全家情緒與生活的長期戰役。

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大腦長期慢性發炎 引發阿茲海默

張家銘表示，這些疾病背後，其實有個共同的關鍵：大腦神經長期處於慢性發炎狀態，自由基不斷累積，攻擊著神經細胞。這些自由基就像不斷冒出的火花，日積月累，讓大腦慢慢「生鏽」。科學上早已證實，像阿茲海默症、帕金森氏症這些神經退化性疾病，背後往往都伴隨著發炎與氧化壓力。

張家銘表示，「薑黃素」（curcumin），被印度與東方傳統醫學視為「抗發炎的天然藥材」。現在，科學研究進一步證實，它可能擁有神經保護的潛力，能夠對抗大腦裡的發炎反應與自由基破壞，甚至減緩阿茲海默與帕金森的退化進程。

張家銘說明，大腦是人體裡最耗能的器官，也最容易因氧化壓力而受損。當我們長期熬夜、壓力大、飲食高糖，甚至呼吸空氣污染時，大腦會慢慢累積大量自由基，這些有害分子會攻擊神經細胞、破壞粒線體功能，讓腦細胞慢慢凋亡。這些過程會讓β類澱粉樣蛋白與tau蛋白異常聚集，導致阿茲海默症的發展；也會讓α-突觸核蛋白在腦中堆積，進而引發帕金森氏症。換句話說，我們的生活方式，就是這些疾病的「燃料」。

薑黃素抗氧化 助神經細胞更健康

張家銘說明，「薑黃素」這個天然分子，擁有強大的抗氧化、抗發炎、抗蛋白質錯折、金屬螯合作用等多重能力，薑黃素能夠透過以下幾個方式保護大腦：能抑制NF-κB，減少大腦慢性發炎；能啟動Nrf2通路，提升抗氧化防禦；能促進自噬作用清除腦內廢物蛋白；還能活化腦源性神經滋養因子（BDNF），幫助神經再生。這些調節路徑的作用，可能讓神經細胞在老化與病變的過程中存活得更久、更健康。

張家銘說明，在阿茲海默與帕金森的病人腦中，常發現過量的鐵、銅、鋅等金屬離子。這些金屬會促進自由基生成、蛋白錯折與神經發炎。而薑黃素能透過其酮-烯醇結構（keto-enol moiety）螯合這些金屬，減少毒性反應，穩定大腦微環境。

簡單攝取 一小匙薑黃粉加在湯裡即可

在攝取方式上，張家銘建議，每天加一小匙薑黃粉到早餐豆漿、午餐燉飯、或是晚餐湯裡；或泡一杯薑黃牛奶，搭配黑胡椒一起攝取，提升吸收力。記得，黑胡椒中的胡椒鹼（piperine）能讓薑黃素的吸收率提升數10倍。再加上好油脂（如橄欖油、椰子油），更能幫助薑黃素通過血腦障壁。「對於有失智家族史、中高齡、或長期處於慢性發炎的人來說，這樣的日常習慣，就是為大腦買下的一份保險。」

目前已有多項動物實驗證實，薑黃素能減少失智小鼠腦中的類澱粉斑塊、改善認知功能，也能減緩帕金森氏症模型中的神經退化，甚至提升運動能力與情緒穩定。雖然臨床研究尚在進行中，但初步結果令人振奮。

更重要的是，薑黃素的毒性低、價格親民，也可望成為未來失智預防、帕金森輔助治療的一環，特別是在高風險族群中，搭配基因檢測與精準保健策略，將會發揮更大潛力。

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