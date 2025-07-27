2025/07/28 00:48

〔中央社〕台灣合唱團赴日本參加東京國際合唱大賽，遭到中國抗議要求撤下國旗，唱名也從「台灣」改成「中華台北」。不過，來自高雄的尼布恩合唱團27日高分奪得民謠組金牌，團員在餐會現場接獲消息陷入瘋狂，狂比胸前劃框手勢，「那邊沒字，但大家都懂」。

主辦單位26日接獲抗議後，臨時通知台灣參賽隊伍，必須撤下會場第一生命音樂廳內懸掛的國旗，上台名稱也必須從Taiwan（台灣）改成Chinese Taipei（中華台北）。

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經過駐日代表處與合唱團及一同來日的立法委員邱議瑩積極向主辦單位交涉，主辦單位最終仍決定將參賽名稱片面改為「中華台北」，及不懸掛所有參賽國國旗。不過，撤國旗風波沒有影響發揮，尼布恩合唱團最終高分奪得民謠組金牌。

尼布恩合唱團成員在餐會上接獲消息，全場陷入瘋狂，跳起來互相擊掌慶祝，高喊Taiwan number one，比出胸前劃框手勢。

尼布恩合唱團也在臉書粉絲頁發文感謝粉絲，表示「這趟來到日本，旅程並不平坦。比賽途中，突如其來的挑戰讓我們措手不及，但我們選擇不退縮、不低頭」，「這面金牌，不只是屬於我們，它屬於所有相信『文化值得被唱出來』的你們」。

粉絲頁也張貼出上頭寫有「台灣」的獎狀，據知主辦單位製作了「中華台北」與「台灣」的兩款獎狀，一併頒發給尼布恩合唱團。

尼布恩合唱團27日晚間受邀參加高雄醫學大學日本校友會主辦的台日親睦會，並帶來表演，駐日代表李逸洋、立委邱議瑩、中央社董事長李永得等人與會。

李逸洋接受中央社訪問表示，中國拿政治的黑手，用卑劣、粗暴的行徑來污染音樂，令人感到非常憤怒。除了向主辦方抗議以外，也要嚴厲譴責中國把政治介入音樂。

他指出，事實上，中國這樣子打壓是沒有用的，因為「台灣是台灣、中國是中國」，這是一個無法改變的事實。台灣以高科技跟民主自由，在世界上獲得所有民主國家的肯定跟喜愛，在文化藝術方面的表演也受到世界矚目，特別在國際合唱比賽，多次得到世界大賽比賽的冠軍。

李逸洋表示，「台灣用我們的聲音，我們的情感傳達到世界各地，讓台灣被全世界聽見，被全世界看見，也被全世界喜愛。未來會繼續堅持這樣的努力，不受中共的打壓，我們一定會展現出我們的生命力，讓台灣走向世界，讓台灣被世界肯定」。

和尼布恩合唱團指揮陳俊志是高醫大校友的僑務委員蕭(?利)(?利)表示，非常高興高雄醫學大學日本校友會能夠趁尼布恩合唱團來日本參加比賽，找到很多日本朋友還有高醫大校友，一起聆聽平常沒有辦法聽到的天籟之音。

她表示，和陳俊志已經有十多年交情，六龜發生風災的時候，他有一天突然聯絡說，「學姐，我要到六龜去照顧小孩子」，然後他不僅把在高雄的診所搬到六龜，而且診所二樓除了給學生們練習合唱，還請高醫大的同學、校友們去輔導課業。不只讓這些孩子發揮了歌唱天賦，還帶他們到處去比賽，甚至有人高中畢業以後，還回來繼續跟陳俊志一起練唱，才有今天的成果。（編輯：劉淑琴）1140728

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