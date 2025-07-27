研究發現，若能多接觸花園綠地，能夠降低癌症發生風險。示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕肥胖經常帶來不少疾病；大家多知道這與個人活動量有關。另外有研究發現，若自家有花園與庭院，發生乳癌與子宮頸癌的機率較低。

有研究指出，經常接觸綠地（例如公園、或是自家有花園）的居民，發生肥胖以及癌症等疾病的發生率較低，特別是若自家有私人住宅花園、庭院的人，罹患乳癌與子宮頸癌的機率較低；研究認為很可能與較多的體力活動，經常曬到太陽帶來的維生素D濃度、人口統計與生活方式改變這些關聯。

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一篇刊登在《環境科學》（Science of The Total Environment）之研究，引用英國生物銀行2006年到2010年間，總共279326位參與者數據，並且用地圖系統定義綠地，以及連結癌症登記數據來確定發生率。結果發現有9,550人罹患癌症與肥胖。另外，若住家在100公尺內有較多的私人住宅花園，罹患肥胖以及相關癌症的風險較低。肥胖相關風險降低8%，乳癌風險降低9%，子宮頸癌風險降低20%。

研究指出，這樣的關聯可能與身體活動，維生素D濃度、空氣污染（PM2.5以及二氧化氮）等因素有關。

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