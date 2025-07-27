廣東屈公病疫情升溫，官方投放5200尾「滅蚊魚」。（圖／翻攝自廣州日報）

大陸廣東佛山市最近爆發「屈公病」（chikungunya）疫情，感染人數已超過4000人。為防範疫情，佛山市政府近日在當地多個公園的小湖中，開展魚苗投放作業，共計投放5200條以蚊卵及蚊幼蟲為食的魚苗，旨在降低蚊蟲繁殖率，通過生物防治方式有效降低蚊蟲孳生密度，從源頭切斷蚊媒傳染病的傳播鏈條。

《廣州日報》報導，文獻資料顯示，「食蚊魚」（即滅蚊魚）原產於北美洲，上世紀初就引進到大陸，適應能力強。有研究數據顯示，1尾饑餓數天的雌食蚊魚，1天內能捕食438條蚊幼蟲。

華南師範大學學報發布的文獻《食蚊魚（Gambusiaaffinis）的生物學特性及其滅蚊利用的展望》中提到，證明食蚊魚是以動物性食物為主的雜食性魚類，食譜廣，但特別愛吃蚊蟲，最喜歡吃剛羽化成蚊，其次還有蚊蟲的幼蟲和卵塊。

《環境與生活》在2014年發布的《廣州投放食蚊魚防登革熱有風險「滅蚊英雄」食蚊魚功不抵過》這篇文章中提到，食蚊魚已經在珠三角地區繁衍生息，因其耐污染、適應力強，繁殖能力高，對消滅瘧蚊及其他蚊子幼蟲有一定作用，但同時也被列入世界百大外來入侵物種之一。

據了解，今年全球累計通報屈公病病例已突破25萬例。世界衛生組織（WHO）22日發出緊急呼籲，要求各國積極採取因應措施。目前疫情最嚴重地區為美洲，其中巴西、玻利維亞與阿根廷的病例數持續攀升；印度洋區域則以法屬留尼旺島、馬約特島及模里西斯等地擴散情形明顯，且有跨境蔓延風險。

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