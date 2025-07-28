福源顆粒花生醬黃麴毒素超標，醫師指出長期攝入會增加肝癌風險。（圖／TVBS）

新竹知名伴手禮「福源顆粒花生醬」驗出黃麴毒素超標，引發民眾關注！業者已下架銷毀問題批號產品，但衛生局再抽查不同批次也不合格。醫師提醒，黃麴毒素是一級致癌物，長期食用恐增加罹患肝癌風險。此外，衛生局抽驗網購食品也發現多項農藥及重金屬超標問題，消費者憂心忡忡！

福源顆粒花生醬黃麴毒素超標，醫師指出長期攝入會增加肝癌風險。（圖／TVBS）

新竹知名伴手禮福源顆粒花生醬日前被衛生局抽查驗出黃麴毒素超標，引發民眾關注。業者表示相關批號為有效日期2025年7月9日的產品，已立即下架銷毀，但桃園衛生局抽查批發商時發現不同批次產品也有超標情形。醫師提醒，黃麴毒素被世界衛生組織列為一級致癌物，長期食用可能影響肝臟功能，增加罹患肝癌風險。此外，衛生局針對網購食品的抽驗也發現多項產品不符規定，包含農藥及重金屬鎘超標的問題。

新竹知名伴手禮福源顆粒花生醬被衛生局抽查驗出含有黃麴毒素超標的問題，連前總統馬英九都喜愛的這款產品，讓許多消費者感到擔憂。有民眾表示，他們常去新竹購買這款產品，但現在已經吃下肚了，擔心也來不及了，只能期待業者改善。福源花生醬業者表示，相關批號為有效日期2025年7月9日的產品，在接獲消息後已全數下架銷毀。目前正在釐清是否因保存時間太長或保存方式不當所致。業者強調他們會要求相關單位注意保存環境，避免過熱或直接陽光照射，因為產品完全沒有添加防腐劑。業者也提到，後續衛生局來抽驗兩次的報告都沒有問題，自己也拿去檢驗確認合格。

業者致歉表示已全數下架銷毀檢驗不合格的福源顆粒花生醬。（圖／TVBS）

桃園衛生局食品管理暨檢驗科科長薛惠文表示，查核時已無同批檢體，因此抽驗了有效日期2025年8月27日的不同批次產品，檢驗結果顯示黃麴毒素仍然不合格。此外，台北市的雜糧行以及潤餅的花生粉也被驗出黃麴毒素超標的問題。醫師顏宗海解釋，因為台灣氣候比較潮濕，花生類產品若保存不當，容易受到黴菌污染或黃麴菌污染。他提醒，民眾若不小心誤食，長期下來會影響肝臟功能，增加罹患肝癌的風險。

衛生局同時針對25件網購食品進行抽驗，結果有8件產品不符規定。其中包含荷蘭豆、皇宮菜、榴槤各1件檢出殘留農藥超標，4件百合產品除了農藥超標外還驗出重金屬鎘超標，以及1件酪梨檢出重金屬鎘超標。這些問題讓許多消費者對於食品安全感到憂心，尤其是連多數人到新竹必買的伴手禮也出現問題，更讓大家感到不安。

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