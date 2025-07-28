麻六記酸辣粉遭投訴出現綠色斑點，散發刺鼻氣味。（圖／上海東方衛視）

大陸富商汪小菲旗下知名川菜品牌麻六記近期陷入食安危機，多地消費者發現其酸辣粉產品出現發霉情形，甚至有人食用後出現腸胃不適症狀。代工廠已承認部分批次產品因消毒殺菌環節疏漏導致細菌污染，目前正進行全面召回。儘管美式賣場已下架相關產品，但TVBS實地探訪發現，麻六記門市及外賣平台仍持續銷售同款酸辣粉，門市生意似乎未受影響，顧客依舊排隊等候。

麻六記酸辣粉遭投訴出現綠色斑點，散發刺鼻氣味。（圖／上海東方衛視）

汪小菲的麻六記酸辣粉在大陸市場廣受歡迎，是一款在各大網路平台和美式賣場都能購買到的熱銷產品。然而，近期深圳有消費者在美式賣場花費約266元台幣，購買一箱麻六記酸辣粉後，發現產品中的透明紅薯粉出現綠色斑點，且散發刺鼻氣味，明顯已經發霉。此問題並非個案，上海、寧波等多地消費者也反映從不同平台購買的同款產品存在類似問題。

由於麻六記是汪小菲創立的連鎖知名川菜品牌，這次的食安問題引發了廣泛關注。汪小菲的母親張蘭經常為麻六記產品進行直播帶貨，而汪小菲本人也曾在上海的麻六記餐廳招待台灣網紅館長陳之漢。對於此次事件，產品代工廠已坦承有兩個批次的產品因消毒殺菌環節疏漏，導致被細菌污染，目前已全數召回。美式賣場也已下架停售相關產品。

麻六記北京門市，28日下午仍有顧客排隊，生意不受影響。（圖／TVBS）

然而，TVBS特派記者實地探訪麻六記北京門市發現，店內大門口最顯眼的位置仍然擺放著同款酸辣粉，餐廳每日下午5點開門營業，但下午3點半就已有顧客排隊等候，生意似乎絲毫不受影響。不僅如此，美團、餓了麼等外賣平台以及盒馬鮮生超市APP上仍能找到麻六記酸辣粉的銷售訊息。

汪小菲早在2021年就看好直播電商潛力進軍網路平台，麻六記酸辣粉累計銷量已超過1.7億碗。TVBS開箱購買的同款酸辣粉，經檢視後發現裡頭食材並無異常。值得注意的是，由於先前張蘭和汪小菲遭控惡意炒作大S過世消息，導致社群平台帳號被封禁，已重創麻六記銷量，而這次的食安問題無疑將進一步損害品牌形象。

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