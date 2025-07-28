記者蔣季容／台北報導

北市此次抽驗包含15件生鮮蔬果，其中1件榴槤檢出殘留農藥超標。（示意圖／翻攝自Pixabay）

▲北市此次抽驗包含15件生鮮蔬果，其中1件榴槤檢出殘留農藥超標。（示意圖／翻攝自Pixabay）

網購平台快速發展，民眾只需動動手指，無論是青菜、水果或是各式調味料，都能快速宅配到府。台北市衛生局今（28）日公布布114年5月網購食品抽驗結果，共計抽驗25件產品，檢驗結果8件產品不符規定，不合格率為32%。

台北市衛生局指出，此次抽驗包含15件生鮮蔬果及10件食鹽調味料，生鮮蔬果中有7件產品（百合4件及荷蘭豆、皇宮菜、榴槤各1件）檢出殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」，其中4件百合同時檢出重金屬鎘，及另有1件酪梨檢出重金屬鎘不符「食品中污染物質及毒素衛生標準」；10件食用鹽調味料檢驗結果均符合規定。

台北市衛生局說明，依據衛生福利部食品藥物管理署公告，其中殘留農藥含量超過「農藥殘留容許量標準」者，涉違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定，依同法第44條第1項第2款，可處分責任業者新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰；重金屬不符「食品中汙染物質及毒素衛生標準」者，涉違反食品安全衛生管理法第17條規定，爰同法第48條經命限期改正，屆期不改正者，處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

台北市衛生局針對不符規定產品，已令業者或移請所轄衛生局通知平台下架不得販售，經查產品來源屬外縣市者已移所轄衛生局處辦，屬台北市業者，倘經調查違規屬實，將依法處辦。

台北市衛生局呼籲，消費大眾在網路選購食品時，應先慎選有信譽的平台與賣家並確認網站有清楚明確的產品資訊，如：有無廠商名稱、電話、地址等完整聯絡資料，切勿買來源不明產品，並呼籲網路販售業者應落實自主管理。民眾如有食品安全衛生問題或消費疑義，可電洽台北市民當家熱線1999。

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