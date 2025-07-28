汪小菲麻六記爆「酸辣粉發霉」。 （圖／翻攝微博）

汪小菲2021年創餐飲品牌「麻六記」，主要賣酸辣粉，而除了有實體餐廳也賣在各大通路賣調理包等，2024到2025年間賺超過6億人民幣（約新台幣24億元），但近期卻有消費者控買到發霉的酸辣粉食品包。對此，美式賣場Costco已下架，工廠也做出回應。

綜合陸媒報導，近日大陸有多位消費者跟Costco反映，買到發霉的麻六記酸辣粉，一名深圳的女子說，她一開調理包看到麵體大發霉，還有異味，向深圳Costco投訴並退貨。

對此，大陸Costco回應，上海、深圳、蘇州、杭州等6門市的麻六記酸辣粉已下架，「是在近期例行商品品質巡檢中，發現該產品存在質量波動。出於商品質量管控要求，主動暫停該產品銷售」。

負責麻六記的代工廠「白家阿寬」說，出問題的酸辣粉集中兩批產品，因為生產過程中殺菌環節做不足，讓部分產品被細菌污染，也全數下架出是產品並召回。

白家阿寬食品表示，針對此次產品品質問題，消費者可透過原購買通路辦理退貨退款，也可打白家阿寬食品官方客服專線申請協助，所有退貨相關費用將由本公司全額承擔，並將依規提供合理的經濟補償，減輕對消費者造成的不便與困擾。

麻六記官方門市客服回應，因麻六記涉及平台較多，也都是獨立營運，不清楚超商合作狀況。據悉，麻六記工作人員1月曾指出，麻六記酸辣粉正式進駐開市客，從官網的線下通路中可見，沃爾瑪、711、盒馬、羅森等都有貨。

麻六記代工廠回應。（圖／微博白家阿寬官方微博）

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