台灣版CBAM即將上路，為進口產品進行碳邊境調整。環境部24日說明，優先推動水泥及鋼鐵產品，預計明（2026）年上半年完備法規之後正式啟動「試申報」，未來進口商必須申報列管產品的碳含量。目前確定列管的產品包含水泥熟料、白色卜特蘭水泥、其他卜特蘭水泥、鋁質水泥、其他水硬性水泥、經鍛燒高嶺土／其他高嶺土質黏土等六項水泥製品，鋼鐵業產品則將在今年10月底前確認公布。

2026年台版CBAM上路 水泥產品列管首波名單出爐

碳邊境調整機制（CBAM）已成為國際趨勢，環境部研擬台版CBAM機制，首波聚焦在水泥與鋼鐵產品。環境部24日宣布，明（2026）年將邁入「台版CBAM元年」，預計明年上半年完備子法與相關準則、指引，正式啟動試申報，進口商必須於2027年第一季申報前一年納管產品碳排放量。

環境部氣候署長蔡玲儀說明，環境部今年召開專家諮詢會議，邀請水泥、鋼鐵業研商產品碳排放量試申報，和水泥公會討論後決定比照歐盟CBAM，列管水泥熟料、白色卜特蘭水泥、其他卜特蘭水泥、鋁質水泥、其他水硬性水泥、經鍛燒高嶺土/其他高嶺土質黏土等六項產品。後續將由水泥公會提供國內產品碳排放強度資訊、建立進口產品試申報制度，計算方式與產品邊界也會比照歐盟規則。

另一焦點是鋼鐵業，蔡玲儀表示，預計7月底會和鋼鐵公會展開溝通協調，10月底前提出列管產品名單。但由於鋼鐵產品太繁多，上下游涵蓋廣泛，不排除採取分階段列管方式，以關注產品優先列管。

CBAM不是「碳關稅」 邊境調整是什麼？

國際減碳趨勢之下，「碳定價」是公認有效促進減碳的工具，全球已有80個國家實施碳定價。但碳定價卻可能導致「碳洩露」，也就是被課徵的對象選擇外移到別的國家繼續生產。為了避免碳洩露，各國的應對方案是提出碳邊境調整機制（CBAM），關注進口產品的碳含量。

歐盟自2023年發布CBAM，至今國際陸續釋出各式碳邊境調整機制。歐盟今年又更新發布CBAM簡化措施，預計9月開放單一進口商進口50公噸重以下產品可豁免；7月也提出擴大涵蓋範圍至下游產品等草案，引發國際關注。

環境部次長施文真多次與歐盟交涉，向國人說明可能的對台影響。她指出，由於歐盟的課徵對象為進口商，台灣的單一企業產品可能不到50噸，但由同一個進口商，就可能超過門檻，不過這類情況目前還難以統計；此外，擴大下游產品也可能影響台灣的下游鋁或鋼鐵產品等，有待觀察。

施文真也表示，台灣碳費確定可以抵扣歐盟CBAM，但抵多少還要確認。歐盟現正制定一套抵扣的子法，大約年底會知道適用全球的一般性抵扣規則。

英國今年4月也發布英國CBAM草案，我國由行政院經貿談判辦公室、環境部及經濟部參與研商溝通。蔡玲儀表示，目前確定其方向同樣可扣減在出口國被課徵的碳價。此外，美國也提出「外國污染費用法（ FPFA）」草案，向碳排強度較高的進口產品徵收費用，目前草案仍在審議中，要密切觀察。

施文真日前向《環境資訊中心》說明，CBAM過去俗稱「碳關稅」其實不太正確，因為關稅只針對進口商品，可能構成貿易障礙，而邊境調整則是平衡本國產品與進口的公平貿易機制。換句話說，CBAM就是讓進口產品承擔與本國同樣的成本，本國產品要繳貨物稅、進口同樣產品也要繳貨物稅；本國有徵收碳費等碳定價的產品，進口也要承擔碳定價。