記者施春美／台北報導

雨彈狂炸中南部縣市，多處地區淹水嚴重。（圖／三立新聞）

▲雨彈狂炸中南部縣市，多處地區淹水嚴重。（圖／三立新聞）

今天整體雨勢暴增，中南部地區陣雨或雷雨更持續、範圍更廣，許多中南部縣市民眾一覺醒來，居家附近已淹水。醫師黃軒表示，暴雨帶來的積水可能傳播霍亂、傷寒、痢疾、Ａ型肝炎、登革熱、屈公病和日本腦炎，以及讓人在整理環境時感染鉤端螺旋體病、類鼻疽、破傷風和恙蟲病等疾病。因此，民眾要注意飲食安全、注意個人衛生防護等。

胸腔暨重症專科醫師黃軒在其網站表示，暴雨帶來的積水，不只影響交通，還隱藏病菌滋生的隱患，它們可能攜帶著致命的病毒，傳播霍亂、傷寒、痢疾、Ａ型肝炎、登革熱、屈公病和日本腦炎等疾病。

◆污染感染：病菌的溫床，腸胃拉警報

暴雨致淹水後，自來水管線可能損壞，使得水源受到污染。此時霍亂、傷寒、桿菌性痢疾及A型肝炎等腸道傳染病就成了最常見的威脅。

1. 霍亂：由霍亂弧菌引起，主要症狀是劇烈水樣腹瀉和嘔吐，嚴重時會導致脫水和休克。這種疾病傳播迅速，若不及時治療可能致命

2. 傷寒：由傷寒桿菌引起，潛伏期較長，症狀包括持續高燒、頭痛、疲勞、腹痛，部分患者可能出現玫瑰疹。

3. 桿菌性痢疾：由志賀氏桿菌引起，典型症狀是腹痛、腹瀉，糞便中常帶有黏液和血，並可能伴隨發燒。

4. A型肝炎：透過受污染的食物或水傳播，症狀包括疲勞、噁心、嘔吐、腹痛、黃疸等。

◆蚊蟲孳生：傳播的致命危機

1. 登革熱：由登革病毒引起，症狀是高燒、頭痛、肌肉和關節痛、皮疹。部分患者可能發展成重症登革熱，甚至危及生命。

2. 屈公病：症狀與登革熱類似，但關節疼痛通常更劇烈，且可能持續數週甚至數月。

3. 日本腦炎：透過三斑家蚊等傳播，人類是偶然宿主。輕症可能無症狀或有輕微發燒，但重症會引發腦炎，導致高燒、意識障礙、痙攣，甚至死亡。

◆接觸感染引發的皮膚疾病

1. 鉤端螺旋體病：由鉤端螺旋體細菌引起，透過接觸受污染的土壤或水傳播，尤其是皮膚有傷口時。症狀多變，從發燒、頭痛到嚴重的腎衰竭、肝炎甚至腦膜炎。

2. 類鼻疽：由類鼻疽伯克氏菌引起，主要存在於土壤和水中。透過吸入帶有細菌的灰塵、接觸受污染的水或土壤，或經由皮膚傷口進入體內。該病可影響肺部、皮膚、關節、骨骼等。

3. 破傷風：由破傷風桿菌產生毒素引起，當傷口接觸到被細菌孢子污染的土壤或糞便時可能感染。主要影響神經系統，致肌肉痙攣和僵硬，嚴重可能窒息死亡。

4. 恙蟲病：由恙蟲病立克次體引起，透過被恙螨叮咬傳播。常見症狀包括發燒、頭痛、肌肉痛、淋巴結腫大和焦痂（叮咬處的黑色結痂）

黃軒並表示，暴雨過後的6大防疫措施：

1. 飲水與飲食安全

飲水：煮沸至少1分鐘、選用瓶裝水、淨水器濾心維護。

食物：徹底煮熟、生熟分開、變質丟棄、低溫保存。

2️. 環境清潔與消毒

積水處理：「巡、倒、清、刷」去除蚊卵。

清潔：穿戴手套、口罩、雨鞋；清除泥沙垃圾。

消毒：漂白水（500ppm）擦拭，受污染衣物曬太陽或用熱水燙。

廁所：馬桶清潔、垃圾密封包好、儘快清運。

3️. 個人衛生防護

勤洗手：肥皂洗20秒、必要時用酒精乾洗手。

傷口護理：清洗消毒、包紮、嚴重者就醫。

避免接觸病原：穿雨鞋、不赤腳、不戲水。

4. 防蚊與防蟲

居家：紗窗紗門、蚊帳、電蚊拍、捕蚊燈。

外出：長袖淺色衣、塗防蚊液、避開高風險地區。

5. 關注健康、及早就醫

警訊：發燒、腹瀉、嘔吐、紅疹、黃疸、潰瘍等。

行動：立即就醫並告知災區活動史，不亂吃成藥。

6. 心理健康調適：維持作息、適度休息、尋求支持。

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