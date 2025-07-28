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中國惡霸行為再添一樁！才發生中國人士在世大運搶賀電事件，最新台灣合唱團前進東京國際合唱大賽，中國再施壓台灣不准掛國旗，稱呼也必須改為ChineseTaipei，駐日代表處對此嚴正抗議，還有台灣團體在領獎時，直接唱起台灣尚勇。

嗓音飽滿貫穿會場，台灣原住民合唱團出戰東京國際合唱大賽，仔細看牆上掛著五星旗，但其實我國國旗也在其中。青天白日滿地紅，與各國並列，但一起參加比賽的中國方，卻突然抗議，要求撤下我國國旗，同樣進入決賽的八角塔合唱團團長，鄭睦群還原事發經過。八角塔合唱團團長鄭睦群：「他們就接到中國隊伍的通知說，以他們國家的政策，他們沒有辦法讓中國跟台灣，同時放在同一個活動當中，名稱同時出現，所以他說我們必須要，使用中華台北這個名稱。」

東京國際合唱大賽 中國打壓我國國旗 台灣團體領獎直接唱台灣尚勇

中華民國國旗在會場亮相。（圖／邱議瑩FB）

主辦單位向來與台灣友好，第一時間也很兩難，駐日代表處及隨團訪日的民進黨立委邱議瑩積極交涉，最後決定撤下現場所有國旗，再度上場時，現場已經沒有中華民國國旗，TAIWAN的稱呼也必須改為CHINESETAIPEI。八角塔合唱團團長鄭睦群：「結論是我們能夠接受中華台北這個名稱，因為畢竟這個也是我們的國家體育代表隊，去其它地方，比賽他所共用的名稱，如果它今天用的是中國台灣或者中國台北，我們就直接棄賽 就不比。」

東京國際合唱大賽 中國打壓我國國旗 台灣團體領獎直接唱台灣尚勇

八角塔合唱團奪金獎，團長鄭睦群在胸前比出Team Taiwan手勢。（圖／八角塔合唱團提供）

駐日代表處抗議，過去6年都用台灣名義參賽，今年中方政治黑手干預、污染音樂，對此卑劣行徑嚴正譴責，而對主辦單位部分屈從中方要求，擅改台灣稱呼，本處深表遺憾，並已提出嚴正抗議，欣慰的是，台灣隊表現依然亮眼。除了拿互依.馬胎兒童合唱團，勇奪雙料金獎，八角塔也拿下金獎，指揮李建一也奪下最佳指揮，領獎時台灣尚勇都出來了。無法改變台灣參賽事實，中國再搞小動作，但台灣隊依然在國際場合屢創佳績，以最好表現讓台灣走向世界。

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