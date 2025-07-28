（中央社台北28日綜合外電報導）台灣民眾在街頭巷尾等倒垃圾時，總會看到黃色垃圾車以喇叭播放古典音樂緩慢駛來，順道與提著垃圾袋的鄰居寒暄幾句，這個台灣人再也熟悉不過的場景，如今再吸引外媒關注報導。

法新社報導，古典音樂「給愛麗絲」（Fur Elise）或「少女的祈禱」（Maiden's Prayer）的悠揚樂聲，數十年來一直提醒台灣民眾倒垃圾的時間。每當垃圾車接近時，台灣民眾總會準時提著事先分類好的垃圾，從住所走出。

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78歲婦女李淑寧（Lee Shu-ning，音譯）在她的台北公寓大樓外等候時告訴法新社：「當我們聽到這種音樂，我們就知道把垃圾拿出去的時間到了。真的很方便。」

台灣居民會將一般垃圾投入黃色的壓縮垃圾車裡，把廚餘倒入桶子裡，並把可回收物丟進另一台車輛中。對年長者而言，倒垃圾已成為一種社交活動，許多人會提前抵達垃圾收集地點，坐下與鄰居寒暄。

李淑寧在丟入幾個瓶瓶罐罐前表示：「我可以跟一些老鄰居與老朋友聊聊天，挺不錯的。」她還說：「這也是一種運動啦。」

但並非每個人都樂在其中。31歲美容師戴韻薇（Dai Yun-wei，音譯）倒完垃圾後指出：「我覺得這很不方便，因為它（垃圾車）每天都是固定時間來。」

戴韻薇提及：「有時我們不在家，或是正在忙，以致我們無法倒垃圾。」

台北市環境保護局徐姓官員告訴法新社，自1960年代以來，響著音樂的垃圾車幾乎天天出現在台灣人的生活中。

徐姓官員提及，台灣當年引進內建「給愛麗絲」音樂的德國垃圾車，但不清楚「少女的祈禱」如何成為播放曲目之一。

法新社報導，過去30年來，台灣一直在改善廢棄物管理措施。過去經濟起飛時曾導致垃圾量暴增，幾乎沒有回收，掩埋場也爆滿，民眾曾因空氣與土壤污染，走上街頭抗議。

為因應這些問題，台灣加強資源回收，增加焚化處理，並要求民眾自行分類，將垃圾倒入垃圾車，而不是隨意丟置路邊等候清運。

在台北市，居民還必須購買政府核發的藍色垃圾袋，來裝一般垃圾，藉此鼓勵垃圾減量與增加回收。

徐姓官員說，「一開始，大家都覺得…這樣很不方便」，但一旦人們開始發現街道變得更乾淨，「他們就會覺得這是項好政策」。（譯者：陳正健/核稿：楊昭彥）1140728