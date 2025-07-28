食物安全中心表示，接獲澳門有關當局通知，指一款源自澳洲的瓶裝水「PH8」被驗出含細菌銅綠假單胞菌（又名綠膿桿菌）。中心已指令本地進口商受影響批次的產品停售及下架，進口商已進行回收。中心又指，正跟進事件，籲市民應停止飲用受影響批次產品。

食物安全中心表示，接獲澳門有關當局通知，指一款源自澳洲的瓶裝水「PH8」被驗出含細菌銅綠假單胞菌。（百佳網站圖片）

食物安全中心表示，接獲澳門有關當局通知，指一款源自澳洲的瓶裝水「PH8」被驗出含細菌銅綠假單胞菌，該款產品在百佳有售。（百佳網站截圖）

產品資料如下：

產品名稱：Natural Alkaline Spring Water

品牌：PH8

來源地：澳洲

容量：1.5公升

批次：PKD09/05/24 B.09

此日期前最佳：2026年5月9日

進口商：Black Type Distribution (HK) Limited

經銷商：百佳超級市場（香港）有限公司

含銅綠假單胞菌代表過程中受污染 會改變水味道、氣味和濁度

食安中心發言人指，中心接獲澳門當局通報，指上述瓶裝水被驗出含銅綠假單胞菌。中心得悉事件後，隨即聯絡本地進口商跟進，並指令其將受影響產品停售及下架。進口商已按中心指示對受影響產品進行回收，市民可致電經銷商熱線2606 8658，查詢有關產品的回收事宜。中心指，調查仍然繼續，會知會業界、繼續跟進事件和採取適當行動。

中心發言人又指，瓶裝水中含銅綠假單胞菌，表示水源或生產、包裝、運輸、貯存等過程中受污染。大量銅綠假單胞菌可能會引起瓶裝水味道、氣味和濁度的改變，但對健康人士一般很少引起嚴重疾病。

2017年一名女童感染含銅綠假單胞菌及副流感病毒後死亡

翻查資料，含銅綠假單胞菌又名綠膿桿菌（學名：Pseudomonas aeruginosa），是一種革蘭氏陰性菌，最適合的生長溫度為攝氏25至37度，常見於水、土壤和植物。

2017年，一名10歲女童感染綠膿桿菌及副流感病毒後死亡，中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌當時曾指，嚴重綠膿桿菌感染或致肺炎、敗血病等，有可能致死，但大多病人接受抗生素治療後就能控制病情，近年較少出現致死個案。