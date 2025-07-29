生活中心／許智超報導

福源花生醬被驗出「黃麴毒素超標」，引發外界高度關注。（圖／翻攝畫面）

▲福源花生醬被驗出「黃麴毒素超標」，引發外界高度關注。（圖／翻攝畫面）

知名伴手禮「新竹福源花生醬」出包，北市衛生局抽驗調查，發現產品「黃麴毒素超標」，業者也出面致歉，表示收到消息後，第一時間要求全面下架，初步研判，污染源可能與供應商原料花生品質異常有關。營養醫學專家劉博仁過去就分享，黃麴毒素屬於一級致癌物，曾有女子在20年間早餐幾乎都吃花生吐司，最終罹患巨大肝癌併發肺臟轉移。

劉博仁曾在臉書分享，黃麴毒素是國際癌症研究機構IARC表明的一級致癌物，與肝癌、腎臟癌、胃癌有關，尤其是肝癌。他提醒，遭污染的花生粉、花生醬、豆腐乳、臭豆腐或玉米，甚至咖啡豆粉等食品都可能含有黃麴毒素。

劉博仁強調，若要吃上述食物，請請盡量新鮮現作為原則，就可以減少碰到黴菌毒素污染的機會。他之前收治過一位女性患者，對方既沒有喝酒的習慣，也沒有B肝或是C型肝炎。

然而，女患者卻在某次因消化不良就醫檢查後，意外發現已經是巨大肝癌併發肺臟轉移，她透露自己非常喜歡吃花生醬，過去20多年早餐幾乎都吃花生醬吐司，因此劉博仁推測，「她的肝癌可能是長期吃有被黃麴毒素污染的花生醬所導致。」

劉博仁最後說，如果民眾喜歡吃花生，建議吃帶殼新鮮花生，這樣就可以減少黃麴毒素污染的機會。

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