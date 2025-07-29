延宕多年的台中市文山焚化廠改建案，終於要在今年8月25日開標，文山焚化廠所在地的南屯區無黨籍市議員吳佩芸對能否順利完成招標存疑，她接受Newtalk記者專訪時直言，市府不僅在行政程序上出現嚴重疏失，政策推動也缺乏決心，恐致全案破局、進度重跑。她呼籲市府應備妥「自建自營」配套，同時正視空污治理的政策責任，「市民的呼吸權，不該再被政治拖延所犧牲。」

文山焚化廠位於大肚山東麓，1995年啟用，為中部地區第一座大型垃圾焚化設施，設計每日處理量900公噸，占全市垃圾處理量約三成。然而設備老化嚴重，處理效能與污染控制皆已不符當前環保標準，是台中市三座焚化爐中最老舊的一座。

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林佳龍計畫升級設備 盧秀燕改採BOT全面改建但遲未發包

前市長林佳龍曾於2018年規劃投入約10億元升級設備，但未執行。現任市長盧秀燕則在任內改採BOT方式推動全面改建，引進民間資金與技術，目標打造再生能源型高效率焚化廠。

吳佩芸指出，過去民眾即曾主張「易地新建」，但考量土地、居民接受度及行政難度，最終市府決定在原址進行「汰舊換新」。然而，該案自2018年規劃迄今已逾六年，始終無實質進展，影響地方垃圾處理效能與空氣品質改善。

台中市議員吳佩芸。圖：吳佩芸/提供

她指出，市府於2023年1月16日核定先期計畫書後，卻未依《促參法施行細則》第36條，提送「建設及財務計畫」進入審查，導致整體招商流程停擺近兩年。「市府不是不能做，而是根本沒有做好功課，行政怠慢、程序錯誤，讓市民為此承擔後果。」

吳佩芸：應立刻啟動「自建自營」配套

根據吳佩芸掌握，截至7月中旬，尚無廠商提交投資計畫書，若8月25日截止前仍無廠商投標，市府是否又會重啟招標流程，等同整案再次延宕。她補充說，早在今年初市府即表示已準備就緒、將如期招標，卻是在議員追問後才坦承資料漏交、程序不全，顯見市政推動與監督機制嚴重失靈。她強調：「市府不能再被動等待結果，應立刻啟動『自建自營』的配套規劃，以免進度全面破局。」

Newtalk記者問：「作為無黨籍議員，您是否認為此案已遭政黨攻防模糊焦點？面對藍綠對立，您會如何呼籲將討論拉回政策本質？」

吳佩芸答：「每逢議會開議，在目前藍綠長期對立的朝野氛圍，任何議題都可能會因政黨攻防而被模糊焦點，我並不認同台灣應該長期要被藍綠對立的政治角力綁架，這也是為什麼我認為理性問政很重要，且也期盼大家能判讀資訊的事實與客觀。」

她說：「真正重要的是能否回到政策本質進行實質的討論，以空污為例，台中火力發電廠燃煤機組的確是中央與市府應該嚴肅面對的核心問題之一，盧秀燕市長也對此有多次提出相關發言，但攸關南屯在地的文山焚化爐汰舊換新一再延宕問題，卻看不到盧市長積極處理的決心。」「另外，文山焚化爐其設備已是台中市三座焚化爐中最老舊的一組，若市府表示易地興建有難度，其對於汰舊換新更應該積極處理。否則，延宕不僅不利市民健康，也影響整體台中在地空污改善進程。」

她表示：「全台25座焚化廠中，僅五座為公有公營，其餘多採委外或BOT形式經營，導致部分廠商為追求利潤，優先處理事業廢棄物，排擠一般家戶垃圾處理空間。難道對市府而言，興建超巨蛋比台中市民呼吸廢氣更加重要嗎？」

程序處理、法規適用皆有重大疏失 導致進度延宕

Newtalk記者問：有人認為市府是為了把關環保標準而謹慎進行，但也因此導致效率低落。您如何看待「汰舊換新」與「速度執行」之間的平衡？

吳佩芸答：「早期文山焚化爐興建時，當地有部分居民就已表達希望能『易地興建』，但問題在於要遷到哪裡？新地點是否有空間？其他地區居民是否能接受？這些現實條件，讓市府傾向在原地『汰舊換新』，從每日600公噸的垃圾處理量恢復到每日900公噸，這確實是必須面對的實際情形。不過，從程序處理來看，我認為環保局是十分怠慢的，無論是BOT的程序處理或法規適用上都有重大疏失，導致招商進度一再延宕、散漫。」

Newtalk記者問：若您為政策執行者且有主導權，您會如何重啟與規劃文山焚化爐改建案？

吳佩芸答：「全台有25座公共大型焚化廠，但只有五座是公有公營，其他委外或BOT給民間廠商經營的焚化廠，因大量收事業廢棄物所造成的排擠一般廢棄物問題已顯而易見，假如有完全主導文山焚化爐的改建案的權限，我認為市府一開始就應該採取『自建自營』是最能解決台中家戶垃圾問題的選項。相較於市府近期規劃以經濟效益為導向的大型建設如『超巨蛋』，或投入資源在辦理購物節、鍋烤節等短期效益、大撒幣政策，我認為市民的呼吸權應優先於開發利益，因為這不只是健康問題，更是城市治理的價值抉擇。」

在興建焚化爐之外，吳佩芸也認為垃圾減量政策未獲得市府重視，市府對推動「隨袋徵收」政策態度消極，長期仰賴焚化與掩埋作為主軸，忽略了源頭減量的重要性。她主張市府應該優先將預算用於建立完整的減廢制度與公共設施轉型。