位於小港區小港里的台泥集團旗下三元能源科技高雄電池廠，7月14日發生大火造成15人送醫，事發至今半個月，附近居民仍心有餘悸，認為三元能源無解決誠意，今(30)日上午聚集大約三百人至廠區門口抗議，要求遷廠一勞永逸，徹底去除小港人的噩夢。三元公司總經理薛人禎出面接下抗議書，並多次鞠躬道歉，再三保證廠方一定與居民溝通，做好善後處理。

三元能源昨天主動公布兩週來的初步內部調查報告，並提交給火調單位，強調生產的「21700 電池芯」產品具備嚴格的國際安全認證，品質安全無虞，初步判斷火災起因指向「多重系統異常與事件疊加」所致，目前起因原因仍不明。居民聽不下去，今天超過300位里民忍無可忍在三元公司門口集結抗議，高舉「三元白賊公司」、「拒絕當不定時炸彈鄰居」、「台泥傲慢公司」、「沒有社會責任的三元滾蛋」等等布條，並高喊「三元能源，滾」、「三元大火，居民火大」。

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今天到場的除了小港里里長洪世春、港正里里長方林娥率里長到場，市議員鄭光峰、李順進也親自陪同，立委賴瑞隆及多位小港區市議員派代表出席。洪世春歸納居民反應指出，三元公司整件事言而無信、謊話連篇、態度高傲、事前拒絕溝通、事發推諉責任、災後污染環境、毫無社會責任、製造社區恐慌。

洪世春指出，事發後空氣中仍不時留有類似戴奧辛的味道，「廠方有無做好防制？製造汙染到什麼時候？社區要被糟蹋到何時？」，事後僅是派人來道歉，沒有其他具體方案，感受不到誠意，今天多位里長、民代一起站出來，訴求就是遷廠，強烈要求三元「滾蛋」。

鄭光峰要求三元跟台泥慎重評估是否遷廠，這是高危險產業，小港地區人口密集，周遭有3座加油站，附近地下也有中油瓦斯管線，三元調查報告指事故發生為「多重系統異常與事件疊加」情況，至今仍找不到高溫肇災來源，這樣令人更加憂慮，相關單位要嚴厲監督，今天里民都是出於理性站出來要求遷廠，希望市府也能顧及小港居民安全訴求。

薛人禎代表廠方回應，承認錯在公司，強調會負責任進行後續收尾工作，不讓一絲一毫的污染飄出，並確保附近鄰里安全，也保障小港籍員工的薪水，並進一步與鄉親好好溝通及必要服務。

台泥集團發言人葉毓君表示，里民生氣憂慮可理解，抗議訴求都會虛心檢討，公司已經在29日主動發布火災後兩周的第一份報告，未來作為將固定每兩周至一個月在網站上公開，並主動將紙本報告送交里長辦公室公告，也將透過設立社區LINE官方帳號等方式，盡可能讓更多里民充分了解相關資訊。

葉毓君強調，目前公司不急於復工，當前首要任務是配合政府相關單位調查火災起因、照顧好公司員工，並合法妥善處理廢棄物，公司將逐一、多次拜會各里，直到更多民眾能夠體諒。

三元公司總經理薛人禎(前排左三)出面接下抗議書。 圖：孫家銘攝

小港里里長洪世春(左二)據理力爭，控訴三元能源傲慢、敷衍居民。 圖：孫家銘攝

市議員鄭光峰(左四)到場聲援小港里居民。 圖：孫家銘攝