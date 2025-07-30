請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄30日電）台泥旗下三元能源公司鋰電池工廠14日發生火災，引發安全疑慮。小港區民眾今天在廠區外抗議大喊「三元遷廠」，三元能源總經理薛人禎出面鞠躬致歉，並接下小港里民抗議書。

民進黨高雄市議員鄭光峰、無黨籍市議員李順進，以及在地多名里長等，今天陪同約300名民眾聚集在高雄市小港區三元能源廠區外抗議，眾人拉起白布條大喊「三元遷廠」。

薛人禎向現場民眾鞠躬致歉，他表示，三元能源火警造成在地困擾、不便，這一切都是公司的錯，在此之後公司不斷與在地里民、里長逐一道歉，已經找好清潔公司，絕對不讓任何污染飄出來影響大家。事後薛人禎也接下民眾抗議書。

鄭光峰表示，三元能源所生產的鋰電池都是外銷國外大廠的，但如果無法將火災原因好好交代清楚，工廠存在安全危機的話就要遷出小港，確保在地居民安全。

小港里里長洪世春表示，火災至今已10多天，周邊居民仍心有餘悸，不少民眾到里辦公室抗議、抱怨，多數認為三元能源「言而無信、謊話連篇、態度高傲」；不僅事前拒絕溝通，事後也不斷推卸責任，已造成社區恐慌。

洪世春表示，三元能源不斷對外表示事發後與在地多名里長溝通，也拜訪在地民眾，事實上關心此案的民眾根本沒有接獲任何廠方的慰問、溝通。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

不少民眾認為，工廠應該遷到郊區，目前所處位置人口眾多，工廠猶如不定時炸彈，讓人相當不安。也有民眾高喊「小港不要污染，三元遷廠」。

小港警分局透過新聞稿表示，此次抗議行動約聚集300人，事前規劃80名警力，並採「柔性溝通、剛性執法」原則，協助人流引導與現場秩序控管。（編輯：黃世雅）1140730