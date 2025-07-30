隨著氣候變遷與陽光日漸猛烈，防曬早已不再只是夏天才需要的保養步驟，而是一年365天、天天必備的肌膚保養！

by Chiao Hung- 2025/07/29 更新

Photo/Gettingimages、各品牌

防曬為什麼很重要？別小看紫外線傷害，看懂UVA、UVB危害大不同

防曬其實主要是「防紫外線」。日常生活的光可以用波長的長度區分，一般可見光的波長範圍是400nm~700nm，而紫外光已經是不可見光，又可以分成UVA、UVB、UVC。

UVC(短波)

波長100nm~290nm。大多數經過臭氧層就會被吸收，所以幾乎不會作用在地表，對人體影響微乎其微。

但UVA、UVB光則會穿透大氣層到地表，影響肌膚的健康。

UVB(中波)

波長290nm~320nm。可穿透肌膚表皮層，引起曬紅、曬傷。

UVA(長波)

波長320nm~400nm。可穿透肌膚真皮層，引起曬黑、曬老，還可能引發肌膚病變。

所以防曬是為了4大好處

1.延緩光老化，預防皺紋與鬆弛

UVA會破壞膠原蛋白與彈力纖維，是造成肌膚老化、皺紋、鬆弛的主因，也就是所謂的「光老化」，甚至長期接收紫外光照射，還可能讓 皮膚中 上皮細胞或黑色素細胞產生惡性病變，產生皮膚癌。

2.預防暗沉、曬黑與色素沉澱

紫外線會刺激黑色素細胞活性，導致黑色素生成增加，使肌膚暗沉、氣色黯淡，也容易出現色素斑、雀斑與曬斑。

3.預防皮膚癌與細胞突變

長期接收紫外光照射，還可能讓上皮細胞或黑色素細胞產生惡性病變，產生皮膚癌。

4.穩定膚況

保護肌膚不因光線刺激而泛紅或發炎，肌膚穩定了，後續的美白、抗老、保濕等保養才會更有效。

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挑選防曬產品的3大重點

挑選防曬產品時，可以從成份、膚質、以及使用情境等需求去選擇。

1.成份：物理性vs.化學性

物理性防曬使用的成份較單純，主要為二氧化鈦、氧化鋅兩種。塗抹後會成膜，透過反射紫外線的原理來防曬。

優點：質地溫和、低敏，適合容易敏感的膚質。

缺點：可能泛白、厚重

化學性防曬的成份較多，原理是透過吸收紫外線並轉化為熱能釋放出來。

優點：質地輕盈透明，適合追求清爽的人

缺點：有些成份可能刺激肌膚或是光穩定性不佳降低防曬效果

不過市面上也有很多混合型防曬，同時使用物理性與化學性成份，結合兩者優點，適合大多數膚質。

2.防曬係數：依照使用情境選擇

(1) 針對UVB的標示：SPF

SPF就是Sun Protection Factor，是指「延後肌膚被曬傷的時間」。也就是說，如果沒塗防曬下10分鐘會被曬傷，塗了SPF 30的防曬後，10*30=300，可能曬了300分鐘才會產生曬傷反應。

-SPF 15~30：適合日常通勤、室內為主

-SPF 50+：適合戶外活動、海邊、登山等強烈曝曬環境

(2) 針對UVA的標示：PA或PPD

經人體測試結果比較有塗抹防曬與未塗抹者，曬黑的程度。

-PA是日規，可以用1~4個+號表示。

-PPD(Persistent Pigment Darkening)是歐規。假設今天沒塗防曬，10分鐘後就曬黑，而塗了防曬後可能100分鐘才曬黑，這樣PPD就是10。數字越大表示防護強度越高。

常見等級：PA+到PA++++，夏季建議至少選擇 PA+++ /PPD 12以上

3.從膚質來挑選

選對防曬質地，才能減少悶熱、泛白、致痘等煩惱。

-油性肌/痘肌：可挑選凝膠、噴霧、或訴求無油、不致粉刺的防曬產品。

-乾性肌：可挑選乳狀，或訴求添加保濕成份的防曬產品。

-敏弱肌：建議挑選物理性防曬為主。

防曬需要提前擦嗎？用量與使用技巧分享

選對適合的防曬乳，還得知道正確使用方法，才能讓防曬發揮最大效果。

1.正確的防曬用量

大家擦防曬最容易犯的錯就是擦得不夠！皮膚科醫師建議。在肌膚上每平方公分要有2毫克才足夠，全臉來說一次需要1c.c.，有些人會說是十元硬幣大小，有些人會說就是1/5茶匙。

不過光用數字難估算自己的用量是否足夠，可以直接用擠在手指上的份量來參考

-全臉＋脖子：伸出中指，防曬用擠牙膏的方式從指尖擠到手指尾端的用量。

-手臂：防曬擠滿食指與中指(兩隻手指)的用量。

-單隻小腿：防曬擠滿兩隻手指的用量

-穿比基尼時：上背需要兩隻手指的用量、下背也需要兩隻手指的用量。

2.防曬乳擦的順序

防曬乳是保養的最後一個步驟，應該在保養品吸收後、上妝前使用。現在很多防曬乳也兼具妝前乳的功能，所以擦完後就可以開始化妝了。

3.一定要補擦

防曬效力會隨著陽光曝曬、汗水，甚至是衣物摩擦而流失，所以每2小時就應該補擦。如果長時間待在戶外或運動、游泳，頻率還需要更密集一些。但對女生來說，最困擾的就是如何在臉上帶妝時補防曬，這時就可以選擇補擦有防曬係數的粉餅、蜜粉。

2025防曬推薦1：寶拉珍選C5清爽透亮防曬凝乳SPF 50/PA+++

獨創涵蓋三種維他命C衍生物(5%維他命C)，溫和抗氧能力偕同強化肌膚對抗紫外線，同時對抗暗沉、均勻膚色。更有防護成份-乙醯薑油酮與紅藻萃取。乙醯薑油酮具備出色的光穩定性（經紫外線照射後可以維持較長時間的防曬效果）幫助對抗環境傷害、維持肌膚健康。紅藻萃取也能幫忙對抗外在UV傷害，且幫助增強肌膚防護力。

適用部位：臉、身體

容量：60ml

價格：NT1,680

2025防曬推薦2：BIODERMA貝膚黛瑪超耐曬清爽保濕防曬液SPF50+/PA++++

品牌史上最輕盈防曬配方，水感的精華質地，觸膚瞬間輕盈化水，不泛白、不黏膩、不堵塞毛孔，打造如空氣般的零負擔膚感。妝前一抹，防曬保溼雙效同步。即使在高溫悶濕的台灣夏日，也能全天候維持輕盈透亮的妝容。獨家添加MAA因子，高於維他命E 10倍的防護，保護肌膚免受陽光傷害，協同極親膚的仿生隔離膜，打造全天候隱形防護。加上超耐曬系列獨有的五層超能防禦，由內而外，層層建構防禦修護系統，即使面對長時間的烈日曝曬，肌膚依然水潤透亮。

適用部位：臉、身體

容量：40ml

價格：NT1,080

2025防曬推薦3：資生堂新豔陽‧夏水離子熱防禦隔離露N SPF 50+/PA++++

新豔陽夏於2025年全新升級配方，蘊含高達73%的保養成份。還搭載「三重防禦修護科技™」（SynchroShieldRepair™），遇熱、遇水、流汗時防護膜更穩定均勻，強化抵禦UVA/UVB與微塵傷害。新添加次牛磺酸，有效抵禦藍光造成的氧化老化；結合「抗光保養科技™」，搭配5種藻類萃取、甘油與甘草根舒緩成份，實現清爽與滋養兼具的理想防曬。

質地水潤輕盈、觸感絲滑，適合所有膚質與膚色。高度耐水，易卸無負擔。

適用部位：臉、身體

容量：50ml

價格：NT1,800

2025防曬推薦4：ANESSA安耐曬金鑽高效防曬露NA 5X SPF 50+/PA++++

極輕盈水潤質地，搭載業界首創新科技「動態修補UV防禦膜」，能夠偵測並立即自動修補脫落防曬或縫隙，打造全面防禦。還能偵測汗水、熱氣以及空氣中的水分與濕度，並將潮濕水氣轉化為UV防禦膜。蘊含獨家激抗光複合修護精華，預防因紫外線造成乾燥、斑點、細紋等困擾。

適用部位：臉、身體

容量：60ml

價格：NT950

2025年金鑽高效防曬露NA 5X還推出寶可夢限定版，讓皮卡丘、波加曼、新葉喵出現在包裝上。

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2025防曬推薦5：雅漾極速清爽防曬液SPF50

雅漾專利新穎光防曬技術，能防禦UVB、UVA以及陽光中藍光(HEV)對肌膚的傷害，加強預防曬黑曬老。還添加維他命Ｅ及大豆萃取，保濕柔嫩肌膚。全新添加米萃取打造水感質地，上臉後靜待幾秒，立即乾爽不黏膩，日常通勤使用也能輕鬆上手。海洋友善且具防水性。

適用部位：臉、身體

容量：60ml

價格：NT1,280

2025防曬推薦6：ALLIE持采長豔UV高效防曬飾底乳SPF50/PA++++

結合防曬、飾底與持妝三大功能，全面應對厚重妝感、暗沉、乾燥、曬斑、脫妝、卡粉與出油等日間肌膚困擾。不僅有SPF50/PA++++的防曬力，加上防水、抗摩擦，提供全天候防護。輕盈水凝乳質地不厚重，搭配皮脂吸附粉末，有效抑制油光，即使妝後補擦也無負擔。

當中還添加微細光感粒子，能自然提亮膚色，讓肌膚展現細緻透亮感，單擦可打造偽素顏裸肌，也能作為妝前乳使用，幫助底妝更加服貼持久。

適用部位：臉

容量：25g

價格：NT730

2025防曬推薦7：LANCOME蘭蔻超極效UV抗斑精華防曬乳SPF50+/PA++++

擁有16項專利，包括靈感來自高機能運動服的「磁力紫外線防護網」，運用帶電荷成份在分離時會像磁鐵一樣相呼吸引、自動融合的嶄新技術，築起一道可自動修復的紫外線防禦網絡，即使面對極端高溫、高濕度及劇烈運動等無法頻繁補擦的情境防護層仍可立即重組，恢復完整防護，防止防曬膜被汗水和摩擦破壞，維持絕佳防護力。還加入全新「煥白抗斑精粹」。當中蘊含菸鹼醯胺、萊雅研發亮白成份「綠色科學蒲公英」、紅木籽萃取等，幫助肌膚對抗髒汙，維持肌膚健康，再現透亮光澤。

適用部位：臉、身體

容量：50ML

價格：NT3,900

2025防曬推薦8：CeraVe適樂膚全效清爽修護防曬乳SPF50/PA++++

主打「極效抗UV、長效保濕、妝前柔焦隔離」三效合一。當中擁有CeraVe適樂膚經典的高效三重神經醯胺(Ceramide EOP、NP、AP)可修護肌膚屏障、減少水分流失，對維持肌膚屏障具關鍵作用。再搭配獨家「MVE長效保濕導入技術」漸進釋放保濕修護成份，長時間水潤。還有4%菸鹼醯胺(B3)加強舒緩，以及四重防曬配方全面抵禦長波UVA、UVB，幫助預防肌膚曬黑、曬傷及曬老威脅。

適用部位：臉、身體

容量：53ML

價格：NT629

2025防曬推薦9：資生堂國際櫃極上御藏防禦精華乳SPF50/PA++++

資生堂頂級防曬「極上御藏防禦精華乳」清爽不黏膩，甫一抹上，輕盈如空氣的質地迅速融入肌膚，完全不油膩。使用「高奢全效防禦科技」融合金頂側耳精萃、銀杏葉萃取精華與極地光感修護因子三大核心成份，全面抵禦紫外線、藍光、紅外線及外界污染對肌膚的侵害，還能顯著減輕因陽光造成的壓力，改善肌膚水分流失、緊緻度下降及透明感減弱等問題，並能適應溫濕度的變化，強化肌膚的天然防禦屏障。

這罐防曬也延續極上御藏系列的「長壽肌因凍齡科技」，融合了日本高野山延命草、京都極上玉露、高單位維他命C…奢養肌膚日夜不間斷。

適用部位：臉、身體

容量：50ML

價格：NT3,200

2025防曬推薦10：迪奧精萃再生光燦淨白隔離霜SPF50+/PA++++

注入突破性的「淨白玫瑰胜肽複合物」，以岡維拉玫瑰胜肽的賦活修護能量，融合淨白玫瑰精萃與緩釋型維他命C的極致淨白呵護，搭配上高防曬係數SPF 50+ PA++++，打造防護、淨白、預防三合一功效。

當中還搭載創新「拋光礦物粉體」，展現絲滑延展的細緻質地，一抹柔焦瑕疵，同時展現優異持妝效果，共推出三款色選：迪奧精萃再生光燦淨白隔離霜以無色款賦予肌膚自然透亮光澤；迪奧精萃再生光燦全效BB霜以物理性防曬科技為基礎，打造白皙(00)與自然(01)兩款色調，以輕盈無痕的潤色修飾效果，打造無瑕光感膚質。

適用部位：臉、身體

容量：30ML

價格：NT4,150

2025防曬推薦11：POLA擊速煥白UV防曬精華SPF50+/PA++++

POLA深入研究肌膚機制，全新發現曬傷路徑「速攻型曬傷・曬黑」，當肌膚受到紫外線照射後，會立即開始生成黑色素，幾小時內肌膚就會變黑並定型。而夏季時易流汗導致鈉離子流失，也會使黑色素生成比平時多達3.2倍。

因此POLA這次獨創複合成份-雙效日間萃取液(丁香花萃取物與薔薇萃取物的複合成分)，幫助減緩這種反應。並且利用獨特反應粉體，遇汗形成防護膜，提升與肌膚的密合度，避免因流汗影響防曬效果。

適用部位：臉、身體

容量：45g

價格：NT1,700

2025防曬推薦12：曼秀雷敦水潤肌超保濕水感防曬SPF50+/PA++++

曼秀雷敦水潤肌超保濕水感防曬2025年迎來全新升級，承襲水感輕盈的零負擔膚觸，保濕力跟防曬力全面再進化。

保濕力部份注入了3重玻尿酸保濕精華，玻尿酸及水解玻尿酸能夠有效補水保濕；吸附型玻尿酸則於肌膚表層形成隱形鎖水膜，牢牢鎖住水分。即使長時間處於高溫或戶外曝曬，肌膚依然維持水潤飽滿。

SPF50+/PA++++高防護係數還搭配獨創的「光耐久微膠囊技術」，有效包覆防曬因子，減少紫外線破壞，防曬效果更穩定續航超持久。一抹瞬間立即於肌膚形成超密著輕盈防護罩，長效防曬外，也同時防禦花粉與空氣髒污等外在環境傷害；且無添加香料、色素和礦物油。

「曼秀雷敦水潤肌超保濕水感防曬系列」今年包裝也從以往熟悉的小金蓋，進化為水感漸層小藍瓶，展現輕盈水潤的極致質感。並且提供兩種質地選擇，滿足不同防曬需求。

1.超保濕水感防曬凝露SPF50+/PA++++：擁有極致水潤的輕盈質地，一抹瞬間吸收如化妝水般舒適親膚，輕鬆延展、均勻服貼不黏膩，適合全身使用。

2.超保濕水感防曬精華SPF50+/PA++++：強化保濕潤澤效果，細緻如乳液般的質地，更適合作為臉部防曬使用，讓妝感更服貼、不易脫妝，完美兼顧防曬與底妝打底需求。

適用部位：臉、身體

容量：防曬凝露110g、防曬精華80g

價格：皆為NT379

2025防曬推薦13：AHRES光透抗UV防曬霜SPF50/PA++++

運用品牌獨特「複合性護膚防護技術」，將防曬成份以微膠囊包覆，不易刺激肌膚，同時提高防護力。搭配黃芩根萃取物、芙蓉花發酵液、益生菌、益生元等保養美容成份，同時滋養肌膚。輕盈水潤質地，吸收快速不泛白，兼具高效防曬與肌膚舒適感。

適用部位：臉、身體

容量：90g

價格：NT1,150

2025防曬推薦14：DHC金靚白水感防曬乳SPF50+/PA++++

擁有水潤質地，能輕鬆延展貼合於肌膚表面，不黏膩、無負擔。紫外線防護效果，結合防水與耐摩擦的雙重機能，無論日常通勤或是烈日下的戶外活動都適用。同時添加多重美容保濕成份(輔酶Q10、橄欖精華油、地榆根萃取物、黃金海草萃取物、膠原蛋白、玻尿酸)，在抵禦紫外線傷害的同時，依然守護肌膚。

水潤凝乳質地中，融入耐水成分和植物來源的高密著型薄膜，防水亦耐磨擦。柔和反射光線的透明薄膜效果，能使肌膚呈現美麗的色調，展現出富有彈性與光澤的自然素肌印象，也可做為妝前乳使用。

適用部位：臉、身體

容量：80g

價格：NT620

2025防曬推薦15：AHC 9重全護爆水舒緩防曬棒

採用「BlockFit防曬突破科技」，在肌膚表面形成緻密保護膜緊緊貼合，強力阻隔但舒適不悶黏，全面打擊UVA、UVB、紅外線、藍光HEV6、防水抗汗等9外在刺激。還添加「仙人掌爆水精華」與「極效舒緩複合植萃」(藍色洋甘菊、積雪草、蘆薈、榆樹根萃取物)，幫助舒緩熱刺激。

適用部位：臉、身體

容量：22g

價格：NT950

2025防曬推薦16：Inna Organic童顏有機海棠菁萃隔離防曬乳 SPF50+★★★

採用獨特「羽光分散技術™」，顛覆傳統物理防曬厚重泛白的困擾，實現輕盈薄透，服貼肌膚卻不黏膩的防曬體驗。SPF50+ ★★★ 提供廣譜防護，有效反射紫外線，阻擋UVA及UVB。配方中特別添加多種天然修護成份，例如瓊崖海棠萃取、乳酸菌發酵液、天然防護因子Ectoin®、海葡萄萃取等等，在防曬過程中讓肌膚保持水嫩柔滑。此外，Inna Organic 堅持使用符合美國EWG健康友善標準的純淨成份。不僅適合日常使用，也是去海邊或戶外運動的好隊友，為肌膚帶來全方位的防護。

適用部位：臉、身體

容量：50ml

價格：NT1,150

2025防曬推薦17：雪肌精輕水感UV防曬凝膠(航海王魯夫限定版)SPF50+/PA++++

雪肌精2025年推出「航海王」聯名防曬品，以專為雪肌精描繪的角色表情來設計瓶身與「戰勝豔陽，就交給雪肌精吧！」口號相呼應之餘，更希望能向更多人傳達「讓肌膚感到愉悅的舒適防曬保養體驗」。

採用富含水分的柔軟型聚合物，不黏膩的輕盈薄膜，讓肌膚保持水潤也能防禦紫外線。添加三種薏仁配方可充分潤澤並實現透明膚質。還有透明感粉體，塗抹後呈現肌膚透亮質感。雖然是超防水型防汗防水，但僅需使用日常的洗臉品或沐浴乳即可清潔。

適用部位：臉、身體

容量90g

價格：NT650

2025防曬推薦18：BOBBI BROWN冬蟲夏草精華防曬乳SPF50+/PA++++

結合頂級冬蟲夏草與多重漢方精華，為肌膚提供全方位的高效防護與修護。成份蘊含冬蟲夏草與人蔘精華，從肌底注入能量，由內而外亮起來。搭配靈芝、薑根、水仙鱗莖等植萃幫助舒緩與修護肌膚，讓肌膚在防曬同時也能享受滿滿呵護。質地輕盈水潤，塗抹瞬間與肌膚完美融合，給予全天候水感滋潤。同時增添肌 膚透亮感，爲後續底妝做好打底。

適用部位：臉、身體

容量：30ml

價格：NT2,600

2025防曬推薦19：dermalogica德卡瞬效C熱防禦隔離霜SPF50

結合了「雙盾防護技術」，將化學性防曬有效吸收紫外線並轉化為熱能的特性，搭配毛蕊花成份，透過反射的方式阻擋紫外線轉化成可見光的「類物理性防曬」機制，不但能減少肌膚遭受傷害，同時能散發自然光澤。還搭配「超穩定複合維他命C」，同步對抗老化壓力，改善膚色不均。

適用部位：臉、身體

容量：50ml

價格：NT3,400

2025防曬推薦20：DR.WU全能保濕清爽防曬乳SPF50+/PA+++

Water Boost水感劑型，運用聚合因子和發酵多醣形成鎖水防護網，打造猶如水滴融化於肌膚的爆水觸感，帶來清爽、保濕卻不黏膩的舒適感受。含有80%的水精華，搭配五重神經醯胺與玻尿酸，避免水分流失造成乾燥、脫皮，使肌膚長效持水滋潤。

適用部位：臉、身體

容量：35ml

價格：NT900

2025防曬推薦21：Neogence霓淨思積雪草純物理舒敏防曬乳SPF50+/PA++++

專為敏弱肌設計、醫美術後也適用。精選馬達加斯加高純度積雪草苷及德國洋甘菊萃取，可舒緩乾燥等不適，加乘耐受性，呵護稚嫩肌。加上系列原有的印度辣木籽萃取+德國柵藻萃取+澳洲卡卡杜李萃取，對抗空氣髒汙、科技光等外界傷害。

適用部位：臉、身體

容量：50ml

價格：NT650

2025防曬推薦22：MUJI無印良品UV防曬乳液SPF50+/PA++++

使用物理防曬成份，不添加紫外線吸收劑，對珊瑚生態友善。質地輕盈、易推勻並通過80分鐘耐水性測試。特別適合長時間戶外活動、經常流汗或需要長效防護的人使用。

適用部位：臉、身體

容量：50ml

價格：NT490

2025防曬推薦23：RMK高效UV防護乳SPF50+/PA++++

具有RMK最高等級的UV防禦效果，保護肌膚避免紫外線的傷害。輕盈的「WATER BASE水基底」質地，擦起來舒適，卻能防水、防汗、防摩擦。還特別加入能阻隔肌膚上塵埃微粒、灰塵、花粉的附著處方。

當中大量蘊含保濕成份，早上塗抹能為肌膚補給水潤，讓肌膚更顯彈力感、保有豐潤明亮具透明感的膚質、打造易於上妝的光澤肌。具清透感的薄板狀粉末以及光滑服貼素肌的半透明礦物粉末，能有效防禦紫外線，並且蘊含的微細珠光賦予素肌增添肌底的光澤，提亮膚色的同時讓底妝更具有透明感的妝效。

適用部位：臉、身體

容量：50g

價格：NT1,300

2025防曬推薦24：專科水潤保濕全能清透防曬精華SPF50+/PA++++

高效防護力全面抵禦UVA、UVB、乾燥、暗沉等熱傷害。清透保濕質地舒適清爽，塗抹瞬間立即吸收，不泛白、不黏膩，讓日常防曬變得輕鬆愉快。同時蘊含專科代表性的「超導水科技」，包含天然萃取成份(蠶絲蛋白保濕精華、玄米油、蜂蜜)與雙重玻尿酸，為肌膚補水保濕。

適用部位：臉、身體

容量：40g

價格：NT400

2025防曬推薦25：basiik微生平衡清爽物理防曬乳SPF50+/PA++++

採用純物理成份，運用多孔粉末科技(球形多孔二氧化鈦)，能讓防曬粉末均勻分布在肌膚表面，而且快速成膜，不卡粉、不泛白。搭配SymRelief® 100舒緩修護專利，添加95%以上高純度紅沒藥醇與有機栽種薑根濃縮萃取製成，加上高分子玻尿酸以及維生素原B5，在高溫日曬當下也能呵護肌膚。

適用部位：臉、身體

容量：45ml

價格：NT880

2025防曬推薦26：OUI ORGANIC山茶雪絨花保濕修護防曬乳SPF50★★★★

搭載 SPF50 高係數防曬，★★★★ 結合四星級UVA防護，實現全光譜防曬效果，長效抵禦UVA與UVB。融合物理與化學防曬技術的雙重優勢， 兼顧防護力與清爽使用感。還加入有機山茶萃取、雪絨花萃取、有機乳香精油、日本專利水解玻尿酸等等呵護肌膚。潤色款修飾毛孔細膩提亮膚色，無潤色款展現健康自然光澤，輕盈水潤質地不泛白、不黏膩、不易致痘，即便作為妝前防曬，也與後續底妝完美相融。

適用部位：臉、身體

容量：30ml

價格：NT950

2025防曬推薦27：PAUL＆JOE糖瓷超抗陽隔離乳SPF50+/PA++++

高科技突破性藍光紫外線防禦技術，將藍光紫外線吸收劑包覆在膠囊並懸浮在水性基底中，防禦更全面。透明UV粉末，擦起來不厚重不泛白。搭配PAUL＆JOE獨家「香檳金秘密配方」，結合了不同的色調和閃爍的香檳金色珍珠，能修飾肌膚暗沉、膚色不均勻與毛孔問題，同時賦予肌膚自然水潤的光澤感。另添加菸鹼醯胺、番石榴萃取，能降低環境傷害對肌膚的影響。

2025全新「柔光粉」色選能有效提亮膚色，散發柔和光澤，讓肌膚煥發自然亮彩。可與同系列01明亮膚或02暖膚橙局部搭配使用，打造如陶瓷娃娃般無瑕透亮的光澤玻璃肌。

適用部位：臉

容量：30ml

價格：NT1,200

2025防曬推薦28：高絲Make Keep美顏定格UV防護罩SPF50+/PA++++

沿用與美顏定格定妝噴霧「護粧神盾成份」相同技術的「UV護膜成份」，形成強力耐水耐摩擦、緊貼肌膚的防護膜。添加分別能融於油層及水層的紫外線吸收劑，形成無空隙的UV膜，保持對紫外線的高防禦力。添加積雪草淬取液等多種保濕成分，賦予肌膚水潤感，預防乾燥所造成的脫妝。

適用部位：臉、身體

容量：40ml

價格：NT360

2025防曬推薦29：美膚娜娜友善海洋防曬水凝乳SPF50★★★

採用水包油劑型，讓質地更加清爽易推開，不僅能輕盈貼合肌膚，減少黏膩感，還能帶來更好的紫外線保護力。成份除了能夠穩定膚況的專利蓮霧精粹與HWEGC®專利紅藻萃取、修護屏障的神經醯胺、舒緩不適的燕麥醯胺之外，還加入了B3菸鹼醯胺，幫助控油並均勻膚色。

容量：40g

價格：NT460

2025防曬推薦30：凡士林全能防曬爆水凝乳SPF50/PA+++

暱稱「爆水小金傘」，爆水輕盈質地擦起來不黏膩。成份添加保濕的4D玻尿酸、高純度菸鹼醯胺、穀胱甘肽，以及超越維他命C 70倍效能的「獨家煥亮科技」，讓肌膚透亮，爆水感UP。

適用部位：身體

容量：150ML

價格：NT479

2025防曬推薦31：理膚寶水安得利淡斑夏卡防曬液SPF50+/PA++++

理膚寶水2025年再提出防曬新概念，推出「淡斑防曬」安得利淡斑夏卡防曬液SPF50+PA++++。

理膚寶水安得利淡斑夏卡防曬液SPF50+/PA++++50ml，NT990

最重要的就是使用了獨家專利「UVMUNE 400防曬科技」，添加「MEXORYL 400 防曬濾劑」可覆蓋抵禦波長380-400nm的極長波UVA，延伸擴大紫外線防護守備範圍，協同其它高效防曬濾劑，全面抵禦UVB/UVA/長波UVA/極長波UVA等全波段UV光，杜絕紫外線對肌膚造成的曬黑曬老威脅。還有「MELASYLTM麥拉色鏈」，是世界皮膚科學會發表的美白科研專利，可抑制黑色素前驅物-多巴醌，並快速合成無色透明有機物質，即時中斷黑色素生成、有效減少斑點和色素生成。

理膚寶水安得利淡斑夏卡防曬液SPF50+/PA++++質地。

另外還有獨家NETLOCK防護鎖定科技，塗抹可迅速在肌膚上形成強效保護網，達到「極防水、極防汗、極防沙」防護功能。並採用海洋友善配方。

適用部位：臉、身體

容量：50ml

價格：NT990

2025防曬推薦32：理膚寶水「新瑰蜜霜」全護清透亮顏防曬隔離乳UVA PRO/SPF50+/PA++++

被暱稱為「瑰蜜霜」的它2025年再升級，包含完整8大防曬濾劑，加總發揮防曬最強抗UV防護力，並從PPD 21提昇至PPD 29。

理膚寶水全護清透亮顏防曬隔離乳UVA PRO/SPF50+/PA++++ 30ml，NT990

當中還有維他命CG +維他命E，是來自日本研發的養膚抗氧提亮科技，抵禦UV傷害及抗暗沉。搭配LHA辛醯水楊酸，幫助肌膚強化代謝更新，改善粗糙、使肌膚平滑細緻。

理膚寶水全護清透亮顏防曬隔離乳UVA PRO/SPF50+/PA++++質地。

質地輕盈滑順、易推開。自然潤色，擦完後可提亮膚色。

適用部位：臉

容量：30ml

價格：NT990

2025防曬推薦33：SK-II光蘊輕透全效防曬霜SPF 50+/PA ++++

SK-II光蘊輕透全效防曬霜擁有SK-II亮白家族創新五合一配方，結合保濕、提亮、緊緻、UV 防護、妝前飾底，一抹煥亮膚色。

SK-II光蘊輕透全效防曬霜SPF 50+/PA ++++，NT2,250

配方中保留SK-II 經典保養成份PITERA™，並添加SK-II 最新研發「恆璨光蘊複合精萃」成份，包括菸鹼醯胺、紅沒藥醇 PRO，幫助維持全天持久亮白。

除了光蘊輕透全效防曬霜的透明無色款，還推出光蘊輕透CC霜，有自然膚、玫瑰粉兩色。

自然膚-適合自然無瑕妝感，膚色基調偏黃或有斑點困擾的肌膚。

玫瑰粉-中和冷色調肌膚，提升視覺亮度，也可用於局部打亮。

適用部位：臉

價格：NT2250

2025防曬推薦34：LANEIGE蘭芝水酷修護防曬凝露SPF50+/PA++++

蘭芝水酷修護防曬凝露SPF50+/PA++++一罐融合了輕感、涼感、水感三效合一。

LANEIGE蘭芝水酷修護防曬凝露SPF50+/PA++++情境圖。

獨家創新超水感防曬科技運用「雙層水油微粒技術」，將油溶性與水溶性防曬劑穩定融合，水溶性防曬劑溫柔包裹住油溶性防曬劑，水感凝露質地，一抹肌膚如精華液般輕盈舒適無負擔，保濕水感不泛白。

LANEIGE蘭芝水酷修護防曬凝露SPF50+/PA++++質地。

獨家沁涼質地塗抹後立即舒緩鎮靜肌膚，降溫4.5℃，清涼超有感，同時並阻隔因為日照而升溫的肌膚。

LANEIGE蘭芝水酷修護防曬凝露SPF50+/PA++++ 50ml，NT850

當中還添加78.3%高效保養成份，包括水酷修護保濕系列全系列都有的獨家類奈米級藍色玻尿酸，以及黑莓萃取、洋甘菊醇、尿囊素等等。

適用部位：臉、身體

容量：50ml

價格：NT850

2025防曬推薦35：SUQQU晶采防曬噴霧(凪香)SPF50+/PA++++

這次SUQQU推出的防曬是倒置也可使用的噴霧設計，也是首次推出全身都可使用(包括身體、臉部、髮絲等)的防曬噴霧。

SUQQU晶采防曬噴霧(凪香)SPF50+/PA++++ 60ml，NT1,750

還以漢字「凪」為靈感來源(凪讀音為「止」，帶有風平浪靜的意思)，擁有療癒香氣。清新透澈的水生香調，交織融合純淨幽深的麝香、檀香，散發清爽芳香。

同時以SPF50+・PA++++強力抵禦紫外線，守護肌膚和髮絲。強效防水配方在夏季戲水也可使用，沐浴皂即可洗淨。

SUQQU晶采防曬噴霧(凪香)SPF50+/PA++++ 60ml，NT1,750

使用方法為距離肌膚、髮絲10~15cm，適度噴灑並均勻抹開即可。但使用於臉部前，請少量噴在手心，逐次抹勻，避免吸入噴霧(勿直接噴灑於臉部、除毛後的肌膚，不可接觸眼、口、鼻等黏膜部位)。

適用部位：臉、身體、頭髮

容量：60ml

價格：N1,750

2025防曬推薦36：PAUL & JOE糖瓷超抗陽隔離防曬乳 SPF50+/PA++++(海洋友善)

PAUL & JOE 2025年推出首款「珊瑚友善」防曬乳，主打配方不含化學性紫外線吸收劑，對海洋環境更友善，同時維持卓越的UV防護力。防水、抗摩擦配方能在肌膚上形成一層防禦膜，阻擋紫外線的同時防水抗汗，在衣物或毛巾反覆摩擦下也可維持防曬功效。

PAUL & JOE糖瓷超抗陽隔離防曬乳 SPF50+/PA++++(海洋友善)60ml，NT1,180

乳液質地水潤滑順，添加氨基酸舒適粉末，輕抹就能均勻延展於肌膚表層，不厚重不泛白。還有65%的保濕精華液，含有來自百年橄欖樹的精華油、香檬果萃取與摩洛哥堅果油，不怕紫外線對肌膚造成的乾燥感。另添加海水仙萃取加強保濕潤澤肌膚。

適用部位：臉、身體

容量：60ml

價格：NT1,180

2025防曬推薦37：NATURA BISSÉ C+C清透防曬精華SPF50

Natura Bissé C+C清透防曬精華結合高達四種防曬劑，有效吸收並阻擋不同波長 的紫外線，達到最大程度全波段UV強效防護。除了抵禦UVA、UVB，更延伸防護至容易忽略的藍光與紅外線傷害：如烈日曝曬、窗邊熱輻射導致的肌膚壓力等等。還獲得美國皮膚癌基金會(Skin Cancer Foundation)認證的防曬。

NATURA BISSÉ C+C清透防曬精華SPF50 30ml，NT2,800

同時透過維他命C+維他命E、肌肽、保濕複合物 & 沒藥醇等成份，在防曬之餘也加強抗光老化保養。

適用部位：臉、身體

容量：30ml

價格：NT2,800

2025防曬推薦38：伊麗莎白雅頓八小時神奇保濕防曬乳SPF40/PA++++

輕盈保濕且兼具抵禦紫外線 UVA/UVB 、藍光防護功能，減緩對肌膚造成的光老化。

伊麗莎白雅頓八小時神奇保濕防曬乳SPF40/PA++++50ml，NT1,550

成份中含有植萃油活性複方BLUE OLÉOACTIF®與「神奇抗老複方」，可抵禦陽光造成的老化與加強保濕，使肌膚更光滑、更柔軟、更健康。甜菜植萃富含胺基酸可增強肌膚保濕屏障。輕盈透明的質地且不反白，可於化妝後使用並適用各種膚質。

適用部位：臉、身體

容量：50ml

價格：NT1,550

2025防曬推薦39：divinia蒂芬妮亞零負擔沁涼防曬水凝乳SPF50+/★★★★

divinia蒂芬妮亞2025年升級推出零負擔防曬系列，其中防曬水凝乳採用超爆水3D防禦技術，在防禦不同光源的同時更可防水抗汗，達到長效持久防護力。

divinia蒂芬妮亞零負擔沁涼防曬水凝乳SPF50+/★★★★70ml，NT399

配方中添加布列塔尼海藻精華、苜藍茵及毛蕊花萃取等多種植萃成份，為肌膚注入充足的保護能量，全方位抵禦來自外界的環境傷害，並提供保濕、抗老、亮膚等多種功效，為肌膚撐起防護罩。

適用部位：臉、身體

容量：70ml

價格：NT399

2025防曬推薦40：Dr. May 美博士專業潤色清爽防曬SPF50+/PA++++

Dr. May修紅潤色防曬乳以 SPF50+/PA++++ 高效防護為基礎，搭載雙重光損防護成份-EGT（麥角硫因）＋法莎酚專利抗氧科技，阻擋UVA/UVB同時修護日曬後可能產生的不適、曬黑與氧化損傷。

Dr. May 美博士專業潤色清爽防曬SPF50+/PA++++40ml，NT1,380

產品採用無酒精、無香料的安心配方，還添加三大舒緩修護成份，包括：積雪草CICA、EGF修復因子。更特別的是，當中還有獨家礦物色修粒子能自然提亮、校正泛紅與暗沉，達成自然潤色卻不死白、不悶痘的清透妝感，無論妝前打底、素顏出門或補擦防曬皆適用。

適用部位：臉、身體

容量：40ml

價格：NT1,380

2025防曬推薦41：秀雅韓Sooryehan酵活水瞬透防曬水凝乳 EX SPF50+/PA++++

具備SPF50+/PA++++高規格防曬係數，對抗UVA與UVB傷害。搭配65%水潤精華(含純水)，融合五種複合玻尿酸、白樺樹汁、彈力胺基酸、綠茶萃取物、神經醯胺，有效深入肌底補充水分與養分，喚醒肌膚柔嫩澎彈感。

秀雅韓Sooryehan酵活水瞬透防曬水凝乳 EX SPF50+/PA++++50ml，NT980

清爽水凝乳質地，推開瞬間與肌膚融合，細緻且延展性極佳。即使重複塗抹多次也不厚重，還添加薰衣草精油，散發草本療癒氣息。圓滑溫潤的外型，是能一手掌握的大小，外出攜帶也不佔空間。

適用部位：臉、身體

容量：50ml

價格：NT980

2025防曬推薦42：巴黎萊雅多效防護控油美肌乳SPF50+/PA+++

巴黎萊雅2025年推出「控油小銀管」多效防護控油美肌乳，一瓶三效可當作防曬、妝前、控油，素顏單擦就能提亮氣色。

巴黎萊雅多效防護控油美肌乳SPF50+/PA+++30ml，NT690

防曬係數SPF50+/PA+++能持久防曬，更添加專利麥色濾防曬控油科技-四重抗UV成份，阻隔全波段紫外線。搭配礦物吸油因子，上臉後不出油、不斑駁，也不影響整天妝容。另外還加入美肌成份-腺苷、維他命E、法國浮山溫泉水、玻尿酸，同步幫助肌膚對抗光老化，同時給予肌膚滿滿補水功效。

適用部位：臉、身體

容量：30ml

價格：NT690

2025防曬推薦43：Curél煥采遮瑕防曬乳SPF24/PA++

專為乾敏肌設計的全新「煥采遮瑕防曬乳」，採用純物理性防曬劑型，並蘊含Curél獨特保濕配方(潤浸保濕Ceramide成份、桉葉精華、羅漢柏枝萃取液) ，防曬同時兼顧保濕感。

Curél煥采遮瑕防曬乳SPF24/PA++ 30ml，NT710

還首度使用「四色光補校正科技」，透過紅、黃、白、黑四色光的精準交錯補光，能針對敏感肌最常見的泛紅、暗沉、蠟黃、粗糙與黑眼圈等多重瑕疵進行自然修飾，實現了遮瑕+校色雙效合一。

適用部位：臉

容量：30ml

價格：NT710

2025防曬推薦44：嘉丹妮爾超清爽・身體防曬噴霧 SPF35 /✭✭✭✭

採用非氣霧式細緻噴霧設計，外出時方便快速補擦且更安全。

嘉丹妮爾超清爽・身體防曬噴霧 SPF35 /✭✭✭✭60ml，NT820

添加7種植萃舒緩成份穩定膚況，包含洋甘菊、甘草、積雪草、迷迭香、黃芩、綠茶與虎杖，提升肌膚對外在刺激的防禦⼒，搭配微涼感配方，有效解決夏季防曬常見的悶熱不適，防水抗汗的同時堅守海洋友善配方選用。

適用部位：身體

容量：60ml

價格：NT820

2025防曬推薦45：Nature Republic加州蘆薈清透防曬棒SPF50+/PA++++

質地輕盈、完全透明不泛白，擦上即刻隱形，自然不影響妝感。特別適合不喜歡厚重防曬乳霜的使用者或是在妝後需要補擦防曬的人。

Nature Republic加州蘆薈清透防曬棒SPF50+/PA++++，NT420

內含蘆薈葉萃取與胜肽精華，防曬兼顧肌膚需求，給予肌膚全天候的保護。還有控油、防汗高效補水配方，防曬更全面。

適用部位：臉、身體

容量：24g

價格：NT420

延伸閱讀：

免責聲明：肌膚保養品使用後狀況會依個人使用方法及肌膚狀況而有所不同，並請配合正確使用方法。