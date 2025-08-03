國際中心／林昀萱報導

醫師警告，臥室3物品恐讓你生病快丟棄。(示意圖／Pexels)

▲醫師警告，臥室3物品恐讓你生病快丟棄。(示意圖／Pexels)

臥室中的日常用品竟潛藏危機！曾先後在史丹福、哈佛大學研究培訓的胃腸科醫師賽提（Saurabh Sethi）日前提醒「應該即刻丟棄的臥室3毒物」，警告網友千萬要注意避免對自身造成危害。

《紐約郵報》1日報導，加州胃腸病學家賽提今年6月中發布短片提醒民眾，臥室的日常用品可能充滿化學物質及隱藏的危險，建議在健康被損害前丟棄3樣物品帶來的危害，包括舊枕頭、空氣清新劑和使用超過7到10年的舊床墊。

◆枕頭

賽提表示：「枕頭用久了會積聚塵蟎、汗水和過敏原」，這會使它們成為細菌的滋生地，導致難聞的氣味甚至皮膚感染。水分（來自溢出物、唾液、汗水、濕氣或濕髮）也會導致黴菌滋生，不僅會產生惡臭，還會造成嚴重的健康風險，特別是對於有呼吸問題的人。另外需要擔心的是，枕頭填充物會隨著時間的推移而分解，使舊枕頭變得扁平、凹凸不平、不舒服。這會引發頸部疼痛、頭痛和失眠。他建議，若枕頭已經使用一到兩年，就是時候換一個新的了。

◆空氣清新劑

儘管空氣清新劑很受歡迎，但研究表明，許多除臭劑實際上可能會污染室內空氣，並帶來嚴重的健康風險。賽提警告，一項研究顯示，有86%的空氣清新劑都含有鄰苯二甲酸酯，這是一種與生殖危害和氣喘有關的化學物質，甚至會釋放揮發性有機化合物（VOC），如甲醛、苯和甲苯，這些化合物會刺激您的呼吸系統並引發咳嗽、喘息和呼吸急促。對某些人來說，強烈的氣味可能會引起頭痛或偏頭痛。另一些人可能會出現皮疹，或因過敏性皮膚反應而出現搔癢和發紅。一些研究表明，長期接觸合成香料可能會增加慢性病甚至癌症的風險。

◆床墊

「使用超過7到10年的床墊會降低睡眠品質並導致慢性背痛。」就像枕頭一樣，舊床墊隨著時間的推移會積聚死皮細胞、灰塵、水分、蟎蟲和其他過敏原——污染臥室空氣並可能引發健康問題。它們也會失去形狀和支撐力，經常下垂或形成腫塊，讓你感覺僵硬、酸痛，並且無法充分休息。在一項研究中，研究人員發現，美國的床墊平均使用了13.9年才會被更換，這比建議的使用壽命已經過了近4年。在另一項調查中，18%的受訪者表示，他們睡的床墊已經使用了10年或更久。

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