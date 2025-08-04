台灣、巴西混血男星戴凱文日前在健身房淋浴間遭到陌生男子性騷擾，引發關注。這位曾代表台灣參加「全球先生選美」並主持過總統就職國宴的男星，透過社群平台揭露自己在健身房淋浴間被一名陌生男子襲臀的不快經歷。事發當下，戴凱文不知所措，對方隨即逃離現場。事後他立即向健身房通報並報警處理，警方已鎖定嫌疑人並將傳喚到案說明。

戴凱文在健身房淋浴間遭男子襲臀。（圖／TVBS）

事件發生在3日下午近五點，當時戴凱文正在健身房淋浴間洗澡，發現對面有一名男子不斷盯著自己看，甚至在門口徘徊。戴凱文表示，他等了二十至三十秒後踏出淋浴間，沒想到該男子突然出現在門口，下一秒便伸手摸他的臀部。戴凱文當下怒視對方，該男子僅說了聲「不好意思」便轉身離開。

戴凱文接受《TVBS新聞台》訪問，回憶當時情況時表示，自己手還在發抖，並對該男子表達了強烈不滿。他還提到，這名陌生男子與他的健身時間經常重疊，因此對其長相有印象。戴凱文形容被騷擾的感受就像「被碰到髒東西」，感覺自己被污染，令他相當崩潰。

戴凱文露面還原事發經過。（圖／TVBS）

針對此類密室犯罪，律師余韋德表示，雖然可能缺乏直接證據，但受害者事後的供述及情緒反應仍有機會讓被告被起訴。他提醒民眾遇到類似情況不要猶豫，應立即報警處理。

轄區中山警分局已受理這起性騷擾申訴，表示將傳喚當事人到案說明。健身房業者則回應，已從即日起不再提供疑似加害人的運動服務，並解除與其合約，強調會絕對正視會員感受，也會配合警方處理後續事宜。

《TVBS》提醒您勇敢說不：

◎尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110

◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

◎婦女救援基金會 02-2555-8595

◎勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595

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