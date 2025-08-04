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（中央社記者黃麗芸台北4日電）推動清廉港埠政策，海洋委員會海巡署今天攜手交通部航港局等單位共辦2025綠能企業誠信研討會，集結產官學界專家與會，厚植法治與專業並重治理文化，打造韌性海港營運環境。

海巡署攜手交通部航港局、台灣港務股份有限公司共同舉辦「海港齊航，綠廉永續－2025綠能企業誠信研討會」，以因應全球淨零轉型與永續發展趨勢，並呼應國際對企業誠信與風險治理的高度重視。

同時，本次活動集結產官學界專家，聚焦廉潔治理、企業誠信、職安實務與公益揭弊者保護等重要議題，盼促進跨領域交流，建構透明、公正且具韌性的海港營運環境。

海巡署副署長許靜芝致詞表示，海巡署肩負維護海域治安、查緝不法行為與守護邊境安全的重責大任，在這個轉型時代中，也積極投入海港廉能治理及風險防治工作，為堅守海上巡防增添一層廉政保障。

許靜芝說，期待透過本次研討會，進一步深化各界對於內部控制、風險防災與職業安全的重視，讓廉政效益得以向下扎根、向外擴散，成為驅動台灣港埠及綠能產業創新發展與永續韌性的核心動能。

海巡署透過新聞稿表示，台灣作為亞太地區重要樞紐，海運與綠能產業不僅是經濟發展的命脈，更深切關係到人民福祉與國際競爭力。

因此，本次研討會討論議題多元廣泛，海巡署說，內容涵蓋廉政署「公益揭弊者保護法制度推廣」、台船環海風電工程股份有限公司「標竿企業經驗分享」、勞動部職業安全衛生署「守護風場—職安通報與風險防災實務」，以及學術與實務並重的綜合座談「論公司治理機制如何強化航行安全管理效能」。

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此外，藉由邀請台灣透明組織、台北市船務代理商業同業公會，以及與機關有業務往來的離岸風電、太陽光電等綠能業者參加，期盼凝聚產官學界對於誠信經營、法令遵循及職業安全的共識。

海巡署表示，未來將持續與相關機關及業界攜手推動清廉港埠政策，深化風險管理意識，厚植法治與專業並重的治理文化，以實際行動落實「透明治理、公私協力、綠廉永續」的政策目標，展現台灣港埠在國際永續潮流中的積極作為與堅定決心，共同守護廉潔海疆及綠能命脈。（編輯：方沛清）1140804