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（中央社記者蘇思云、張璦台北4日電）金管會今年3月全面開放銀行辦理財管2.0業務，銀行業紛紛申請開辦。金管會今天表示，同意高雄銀行辦理高資產客戶適用的金融商品及服務，這是第21家獲准搶進億元級高資產商機的銀行。

金管會2020年8月7日訂定發布「銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法」，並在今年3月3日修正本辦法部分條文，全面開放銀行辦理高資產業務。

金管會今天發布新聞稿指出，高雄銀行已針對此項業務的人才培育、商品研發、客戶投資風險管理等相關資源或資訊系統投入，提出具體規劃並建立責任地圖，強化董事會督導管理責任及對高階管理人員的問責機制，並持續落實公平待客與公司治理。

金管會持續關注業務發展情形，透過法規鬆綁及導入相關監理措施，鼓勵金融機構持續提升財富管理人才及系統投資，促進台灣財富管理業務發展及強化銀行的國際競爭力，進而提升台灣在亞洲資產管理市場的地位。

目前共有21家銀行獲准辦理財管2.0業務，包括中信銀行、兆豐銀行、上海商銀、國泰世華銀行、一銀、合庫銀、瑞銀台北分行、玉山銀行、台北富邦銀行、元大銀行、華南銀行、滙豐（台灣）銀行、渣打銀行、台新銀、星展銀、永豐銀、法商法國巴黎銀行台北分行、凱基銀行、聯邦銀行、彰化銀行與高雄銀行。

此外，高雄銀行代理董事長陳勇勝指出，配合高雄市長陳其邁推動「亞洲資產管理中心」落地高雄政策，這次取得財管2.0資格，是高雄銀行近年積極強化財管業務體系的重要成果，也為推動業務升級奠定關鍵基礎。財管2.0著重高資產客戶深度經營、資產配置及永續與傳承服務等3大面向，高雄銀行未來將導入投資管理、信託規劃、稅務法務、企業併購與家族辦公室等高階服務，提升高資產客戶的資產配置效率與整體服務深度。

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陳勇勝表示，高雄銀行將財富管理業務視為長期成長動能，未來除深化既有高資產客戶經營外，更配合政府推動亞洲資產管理中心計畫，全力爭取進駐高雄專區。該專區可望串聯國內外資金、人力與法規資源，促進南部資產管理市場發展，擴大高雄作為金融專業服務城市的地位。

高雄銀行指出，目前已規劃高資產財富管理業務專屬據點與服務流程優化作業，朝向一站式金融服務、並對高資產客戶提供差異化服務，與業務策略夥伴共同發展財富管理事業，打造具有地方特色的金融生態圈，朝向高值化、專業化發展，提升資產管理附加價值。（編輯：楊凱翔）1140804