全球正陷入「嚴重、日益惡化、被低估的」塑膠危機！英國《衛報》4日頭條報導國際醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）的最新研究：當前全球累積的塑膠廢棄物已達80億噸，每年造成至少1.5兆美元（約新台幣44兆元）的健康損失。報告發布時機關鍵，正值聯合國8月5日於日內瓦召開「終結塑膠污染條約」最後一輪談判前夕，卻因沙烏地阿拉伯等產油國與塑膠產業集體阻撓，導致僵局。科學家呼籲，報告已提供詳盡的資料基礎，各國應加緊腳步，限制塑膠生產，並對污染政策達成共識。

2024年11月30日，在南韓釜山舉行的「聯合國終結塑膠污染大會」。（美聯社）

塑膠無所不在：從聖母峰到深海溝、從大腦到母乳

1823年創刊、全球歷史最悠久的權威醫療期刊《刺胳針》（The Lancet）8月3日研究指出，全球塑膠年產量自1950年起暴增200倍，預計到2060年將再翻3倍，達到年產10億噸，其中大多數是一次性塑膠，如飲料瓶與速食容器。

當前累積的塑膠廢棄物已達80億噸，重量約同於8,000頭藍鯨；回收率卻不到10%。人類的垃圾已經污染了整個地球與人類自身。2020年，科學家在聖母峰海拔8,850公尺的山頂處發現微塑膠；2018年，在地球最深處馬里亞納海溝發現了塑膠碎片。人類的血液、精液、母乳、胎盤和骨髓，都可見到塑膠微粒的痕跡。

2021年4月27日，尼泊爾政府資助團隊正在使用鋤頭清除聖母峰途中的凍結垃圾。成千上萬的登山客前來挑戰攻頂，卻在這座世上最高峰留下了數噸的垃圾。（美聯社）

每年44兆的健康代價

儘管塑膠常被認為是「便宜好用」，但科學家指出，若計入健康損失，其代價驚人。光是PBDE、BPA與DEHP三種常見塑膠化學物質，已在38國造成1.5兆美元（約新台幣44兆元）的健康損失。

報告還指出，製造塑膠需用上超過1.6萬種化學品，包括填料、染劑、防火劑與安定劑，許多與健康風險高度相關，但目前塑膠成分資訊透明度極低，消費者難以得知所接觸產品的潛在風險。

事實上，塑膠從原料開採、製造、生產到處理，每個階段都危及人與環境。這些過程會導致空氣污染、有毒化學物質暴露、微塑膠侵入人體。塑膠容器積水還會成為病媒蚊的孳生溫床，擴大疾病傳播風險。

研究強調，塑膠對人體健康的威脅遍及各年齡層，塑膠微粒透過水、食物與呼吸滲入人體，恐造成中風、心臟病發作等風險。對胎兒與幼兒的影響尤為嚴重，恐造成早產、流產、先天缺陷、肺部發育不良與成年後不孕等風險。

英國《衛報》4日頭條報導國際醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）的最新研究：當前全球累積的塑膠廢棄物已達80億噸，每年造成至少1.5兆美元（約新台幣44兆元）的健康損失。

產油大國擋路，僵局難解

2022年3月，「聯合國環境大會」決定制定《終結塑膠污染：邁向具有國際法律約束力的條約》，以遏止塑膠危機。最後一輪的談判將於8月5日至14日在瑞士日內瓦舉行，預定達成共識。《刺胳針》這份報告的發布，可以說來得正是時候。

然而，當前談判陷入僵局。雖然有超過100個國家支持限制塑膠生產，但沙烏地阿拉伯等產油國則持反對意見。《衛報》7月23日揭露，產油國與塑膠業遊說團體正積極阻撓協商進程，他們騷擾學者、扭曲科學知識、用資金施壓其他國家，阻礙合作協議。

為了確保龐大的塑膠利益，產油國與塑膠產業主張應該聚焦於塑膠回收，而非減少生產。然而，報告指出，與紙張、玻璃、鋼鐵、鋁不同，塑膠的化學結構複雜，不易回收。報告強調：「如今已明確可知，光靠回收無法解決塑膠污染危機。」

此外，塑膠的生產過程極度耗能。目前超過98%的塑膠來自石油、天然氣與煤炭，每年排放近20億公噸二氧化碳，甚至超越俄羅斯（全球第四大碳排國）的總排放量。報告也指出，塑膠產製會造成空氣污染，且全球超過一半未妥善處理的塑膠廢棄物遭露天焚燒，進一步惡化空汙。

2024年4月23日，加拿大安大略省舉行的「聯合國終結塑膠污染大會」戶外藝術裝置。（美聯社）

全球監測系統啟動

為配合即將達成的全球共識條約，《刺胳針》宣布啟動監測機制「塑膠與健康倒數計時」（Lancet Countdown on Health and Plastics）。透過具地理與時間代表性的指標，定期追蹤各國塑膠暴露與健康損害的改善進度，成為各國制定政策的重要依據。

《衛報》稱，這份報告將是後續一系列追蹤塑膠影響的開端。報告共同作者、律師斯普林（Margaret Spring）表示：「報告將為全球政策制定者提供穩健且獨立的資料基礎，有助於各層級擬定有效應對塑膠污染的政策。」

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