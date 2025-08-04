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（中央社記者何秀玲台北4日電）金管會主委彭金隆宣布，為推動台灣成為亞洲資產管理中心，首度規劃「2025台灣週」活動，將於10月15日至23日登場。他指出，已有8家國際外資投信擬在台設立區域中心，另有5家外銀加碼投資台灣，顯示國際資本市場對台灣布局意願升溫。

金管會攜手台灣證券交易所、櫃檯買賣中心、台灣期貨交易所及集中保管結算所宣布舉辦2025台灣週，今天舉行啟動記者會。彭金隆表示，打造台灣為亞洲資產管理中心是國家重要計畫之一，台灣資金充沛、市場動能強勁，具備吸引外資與發展資產管理業的條件。

他指出，本次首度舉辦台灣週，透過為期2週活動，以多元主題呈現資產管理的重要政策發展，包括亞洲產管理中心座談會、投資人關係與議合新趨勢研討會、台北公司治理論壇、亞洲資本市場高峰論壇、資產管理國際化論壇、新創論壇及創新盃等7大多元主題；並將結合高雄舉辦ETF投資博覽會、亞洲創新盃等主題。

彭金隆表示，金管會持續開放推動商品創新措施。去年開放主動式ETF與被動式多重資產ETF，截至今天有14檔主動ETF、3檔被動式多重資產ETF上市掛牌。

其次是打造亞洲創新盃，創造創新企業資本媒合。他說，繼今年取消合格投資人制度後，也因應市場需求調整優化，吸引更多創新企業來台掛牌，今年則推出創櫃板Plus新制，成為中小微企業發展新助力。

第三是深化ESG理念，強化公司治理文化；第四，深化國際金融市場交流合作，鼓勵國際金融與資產管理業者加大對台灣投資。截至目前為止，有8家國際大型外資投信預計或已經決定在台灣設立區域中心，另外5家外銀加大對台業務與投資。

同時並強化跨境商品合作，拓展國際佈局。野村投信推動台日ETF相互掛牌，預計今年9月同步在東京證交所、台灣證交所掛牌上市；另外，國泰投信ETF也預計第3季赴日掛牌交易，透過跨境商品合作，強化台灣商品的國際能見度。

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第五，推動個人投資儲蓄（TISA）帳戶落實普惠金融，金管會推動TISA已正式實施。

他表示，透過舉辦台灣週系列活動，邀請國際交易所、國際資產管理公司來台，可以展現台灣落實資產管理中心成果，有助於提升國際投資人對台灣信心。（編輯：張良知）1140804