核三延役公投將於 8 月 23 日舉行投票，擔任正方的和碩董事長童子賢今（4）日出席民眾黨舉行的核三延役公投記者會，他致詞提到，自己曾深信不疑「非核家園」4字；但陸續經資料檢視後，他非常清楚地體會到，非核家園到了該轉彎的時候，非核家園讓台灣能源韌性變差、讓台灣產業競爭力變差、讓台灣民生用電負擔變重，這樣想法也違反科學、理性，落後於世界潮流。

民眾黨召開的核三延役公投正聲亮「同意，更好的台灣」記者會，民眾黨立院黨團總召黃國昌、國民黨立委翁曉玲、核能流言終結者創辦人黃士修、清大教授葉宗洸、童子賢等人出席。

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童子賢致詞指出，使用能源，同時也想追求永續，這是心願，但有時若用錯方法，為了目的熱，導出方法盲。「一個正確的目的，卻用錯誤的方法，這非常能夠突顯目前台灣能源政策的走向。」

童子賢表示，19世紀世代，為追求工業發展、經濟發展，不顧環境污染，但到20世紀，人類文明受到二氧化碳、溫室氣體排放，大量化學物質污染後；現代文明赫然發現，經濟發展的同時，我們所破壞的環境、製造的污染，已威脅現代文明存續，因此，當前在追求產業發展同時，也非常注重永續的議題。

童子賢說，他也曾深信不疑「非核家園」4字，但到了一個階段，陸續用各種資料檢視非核家園的存在，對台灣的安全、競爭力、民生幫助，到底是正面或負面時，他很困難地掙扎了一段時間，「非常清楚地體會到，非核家園到了應該轉彎的時候。」

童子賢強調，非核家園，讓台灣能源韌性變差、讓台灣產業競爭力變差、讓台灣民生用電繳費負擔變重。此外，非核家園這想法已違反科學、理性跟落後於世界潮流。

童子賢說，美國三哩島、日本福島是核災事故受害者，但三哩島去年重新由星座能源公司（Constellation Energy）投資主導，與微軟簽署 20年核電供電合約，也就是美國走出陰影，用科學、理性重新分析，以當前技術能克服安全問題；日本 2011 年後，所有核電廠陸續關閉，到 2015 年核電廠剩下 1%不到的發電量，但日本大力發展再生能源，想辦法取代核電時，發現到處受阻，到了 2022 年，日本時任首相岸田文雄宣布重新啟動核電後，全力加速到 2030 年，讓核電占全日本用電 22%。而新首相石破茂也公開宣布，對核能的政策，是最大限度地去使用核能。

童子賢直言，美國、日本都親自經歷核災事故，也各自克服恐懼，重新回到科學理性。美國是全世界最大的天然氣生產國跟石油生產國，比阿拉伯還大一些，但美國這五年來也用 17%～20%的核能，作為不排碳發電。而日本從2015年降到谷底後，逐漸回來，2024 年日本核電是 8.3%，正朝向目標22%前進。

童子賢表示，很多人說台灣土地小、高山多，不應該使用核電，舉瑞士為例，土地 41,000平方公里，比台灣土地 36,500平方公里大一點，瑞士的山一樣佔據國土 75%，跟台灣情形差不多。但 2024 年，瑞士使用 30.5%的核能，加上他們充沛的阿爾卑斯山的水力發電，加上約 7.5%的太陽能，共構成瑞士 98%發電是不排碳發電，這是個非常值得敬佩的數字。

童子賢指出，瑞士、歐盟、美國、日本都是經濟發達、環境保護做得相當優越的國家，為什麼他們能夠使用核能，而台灣卻必須被老的、陳舊的、宗教崇拜式觀念鎖住這麼多年呢？

童子賢說，回過頭來講，有人講產業界簽署「RE100」，但這只是個民間合作的倡議，新的倡議比「RE100」更多人參與的倡議叫CFE（Carbon Free Energy），意思是不排碳的能源。因當初熱心參與「RE100」的幾個大企業、全球市值排名前十名公司都紛紛離開，因全球風力加上太陽能發電，經努力 30年，加總起來是 15%。15%不排碳綠能救不了地球暖化，若不是靠水力發電、熱能幫忙，地球暖化可能會更迫在眉睫。

童子賢直言，台灣成績是多少？前總統蔡英文政府不能說是不努力，但努力建設太陽能、風能，大家也看到一次颱風後，所面對的痛苦和困難。台灣的太陽能加風能 8.9%，所以他的結論是，台灣 8.9%，也救不了地球暖化，同時也沒能力供應全台灣的產業參與「RE100」，「RE100」要百分之百使用，只有 8.9%不就是空中樓閣、畫餅充飢嗎？