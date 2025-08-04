美智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）兵推報告，模擬共軍對台灣實施海上封鎖，能源運輸短缺是關鍵，台灣在被封鎖的十天內就會耗盡所有天然氣儲量。而經濟部日前曾稱2027年安全存量將達14天。不過，審計部報告打臉稱，據其估算2025 年至2027 年天然氣預估存量天數分別為10.6 天、9.8 天、11.4 天，相較法定天數（11 天、11 天、14 天）都有所不足。另外，台電夜間備用容量也未達法定的15%目標值。

審計部7月29日提出113年度中央政府總決算審查報告。

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對於台灣供電狀況表示，隨太陽光電裝置容量逐年成長，供電壓力已轉移至夜間尖峰，惟夜間備用容量率已連續三年未達法定目標值，且未來仍有持續下降風險。另台灣電力公司部分燃煤機組固定污染源展延操作許可遲未取得，更新改建燃氣機組計畫進度亦較預期落後，又我國天然氣供給高度仰賴進口，預估存量未達法定安全存量要求，均恐影響供電穩定。

經查，111至113 年夜間備用容量率實績值，分別為12.2％、14.7％、11.0％，較目標值分別減少2.8、0.3 以及4 個百分點，整體呈下降趨勢，主要係國內用電需求增加，及台灣電力公司部分燃氣機組更新計畫商轉期程較預期落後等所致。

另據經濟部（能源署）113 年7月15 日更新公布之112 年度全國電力資源供需報告估算，人工智慧（AI）帶來之半導體產業擴廠、設立資料中心等，皆使電力需求遽增，預估未來夜間尖峰負載每年將增加約115 萬瓩，114 至116 年夜間備用容量率將再降至8.5％、10.3％、8.5％，僅約達成法定目標值15％之5 成至6 成間。

依據台灣電力公司經驗，當備用容量率低於10％，扣除歲修、檢修、臨時故障，以及受環保限制等無法出力之機組，實際每日之備轉容量率將會更低，當備轉容量率介於6％至10％時為供電吃緊狀態，系統供電餘裕緊澀，倘低於6％時，則為供電警戒，系統限電機率增加，顯示未來數年國內電力系統供電穩定性潛存一定風險。

另查，台灣電力公司興達發電廠燃煤3、4 號機（裝置容量合計110萬瓩）之固定污染源操作暨燃料使用許可證（下稱操作許可證），已於113 年9 月底到期，截至114 年3 月底止仍未獲高雄市政府環境保護局同意展延，囿於原操作許可證已於113 年9 月底到期且配合新建燃氣機組之環評承諾，燃煤3、4 號機於每年第1 季及第4 季不發電，因此，興達發電廠燃煤3、4 號機自113 年10 月起已停機，如無法獲同意展延操作許可證，機組僅能於特定條件下方能運轉（備轉容量率低於8％），據估算114 年備用容量率將自8.5％降至5.7％，影響電力調度餘裕甚巨，降低電力系統供電穩定性。

審計部還指出，台灣電力公司更新改建燃氣機組進度較預期落後，又我國天然氣供給高度仰賴進口，預估存量天數較法定存量天數均有不足，恐影響供電穩定。

經濟部為滿足未來用電需求，估算用電成長，扣除即將除役之發電機組，估列須新增發電機組。但近年因民眾環保意識高漲，台灣電力公司擴建之發電機組難覓合適廠址興建，僅能於既存發電廠內進行更新改建計畫。

現行台灣電力公司興建中之更新改建發電工程，計有：協和發電廠更新改建（2 部機，共260 萬瓩）、大潭發電廠增建燃氣複循環機組（3 部機，共316 萬瓩）、通霄發電廠第二期更新改建（5 部機，共270 至330 萬瓩）、台中發電廠新建燃氣機組（2 部機，共260 萬瓩）、興達發電廠燃氣機組更新改建（3 部機，共390 萬瓩）、大林發電廠燃氣機組更新改建（2 部機，共110 至140 萬瓩）等6 項燃氣火力發電計畫，共17 部機組，裝置容量合計1,606 至1,696 萬瓩間，投資總額6,630億餘元。

經查，這6 項計畫，僅大潭發電廠8 號機已於113 年7 月31 日商轉，其餘16 部燃氣機組興建工程均處於施工或規劃階段，較原定期程落後11 個月至8 年2 個月不等，其中以協和發電廠2 號機工程延宕較久，主要係涉及填海造陸議題，環境影響評估審查自107 年3 月28 日進入第二階段環評後，即遭部分民眾提出質疑或抗議，另環評專案小組部分成員對計畫替代方案評估、海域生態調查等事項，認為相關內容不足，要求補充資料或增加調查等，歷時近7 年，始於114 年2 月26 日經環評大會審查通過，預定於127 年8 月商轉，較原定期程（119 年6 月）延後8 年2 個月。

又查，上開新建機組皆以天然氣為燃料，囿於我國天然氣之供給99％仰賴進口，其供應之平穩與否，攸關燃氣機組發電穩定甚巨，因此，政府規劃逐年提高天然氣安全存量目標天數，自113 年之8 天逐步提高至116 年之14 天；又目前台灣電力公司燃氣機組使用之天然氣均由台灣中油公司供應，據其估算114 年至116 年天然氣預估存量天數分別為10.6 天、9.8 天、11.4 天，相較法定天數（11 天、11 天、14 天）均有所不足，不足天數介於0.4 至2.6 天。

鑑於協和發電廠、台中發電廠燃氣機組計畫，均包含液化天然氣（LNG）接收站與儲氣槽興建工程，國內天然氣存量若無法及時調度滿足發電所需，恐立即影響供電穩定，且國內部分天然氣接收站興建過程涉及環境生態、民宅安全距離不足或整體特定港區開發等議題，常引發國內環保團體或民眾抗爭，致部分LNG 儲存設備或管線鋪設地點須配合變更或縮減，影響原訂接收站完工期程。