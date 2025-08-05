中國電動車大廠比亞迪（BYD）以低價優勢搶占全球市場，據傳已由太古集團成為台灣代理商，將以高端品牌「騰勢（Denza）」進軍台灣市場。今（5）日，《鏡週刊》更爆料太古集團與立法院高層有幕僚餐敘，引發關注。對此，經濟部發出聲明強調：「將嚴予防堵中國品牌車以各種方式進入台灣市場。」

自2024年8月起，經濟部啟動「國產車自製率」新制，要求車廠逐年提升本地供應鏈比率，對於新車第一年達15%、第二年25%、第三年35%，現有車款首年需達20%、2026年須達35%，明顯針對陸系車廠設下高門檻。

繞道第三地可行嗎？

比亞迪則試圖以「泰國製造」為名繞道登台，卻恐觸及「產地洗標」紅線。經濟部警告，一經查實，將啟動四項反制，包括監控進口量、最高罰款300萬元，甚至暫停進出口資格最長一年。

太古集團則主張「騰勢是國際品牌，非中國生產」，藉此規避現行禁令。據《鏡週刊》報導，太古已於台灣申請騰勢的商標註冊，包括簡體字、英文名稱與廠徽，同時有車型進入車輛測試程序，等待經濟部貿易署核准。若獲准，最快年底前即可登台上市。

台灣市場夠大嗎？

比亞迪透過多品牌策略滲透全球市場，而「騰勢」定位高端，過去由比亞迪與賓士合資設立，後由比亞迪全資擁有。在品牌形象上刻意淡化中國色彩，被視為突破國際市場審查的一張王牌。

雖然比亞迪2024年全球銷量突破400萬輛，進入全球前五，但台灣市場全年新車銷售不過50萬輛，對產能龐大的比亞迪而言，經濟效益有限。業內人士認為，比亞迪此舉主要著眼於品牌影響與戰略布局，而非短期銷量。

政府擔心什麼？

經濟部表示，政府基於國家安全、車輛安全、資訊安全及產業發展等考量，將嚴予防堵中國品牌車以各種方式進入台灣市場。

現行法規已禁止汽車整車從中國大陸進口；導入中國零組件來台組裝成車部分，需符合經濟部產業發展署辦理中國大陸車款在地化供應鏈合作價值比率認定作業要點規定，才可銷售及領牌上路。

有關中國品牌車從第三地來台部分，政府將研議依相關法規，就技術引進、貨品進出口、車輛審驗、車輛銷售等面向，提出可行的管制措施。

而針對騰勢擬自泰國進口整車來台銷售，因騰勢屬於國內新引進的車輛品牌，雖依現行規定，可依公路法相關規定向交通部申請取得進口商資格，及依貿易法相關規定進口樣車，再向各主管機關申請車輛安全（交通部）、污染及噪音（環境部）、能耗（經濟部能源署）之相關審驗作業，全數審查通過後即能銷售及領牌上路，不過未來仍需適用檢討後的管制措施。

台灣車市會受衝擊嗎？

若比亞迪進軍成功，極可能以低價優勢切入中型休旅市場，恐重擊進口品牌與本地車商。除車廠競爭加劇，車用零組件產業也面臨重新洗牌壓力。若中國品牌市占過高，可能造成在地供應鏈過度依賴單一來源，引發長期產業風險。

不過也有業內人士認為，現階段關稅情況還不明朗，加上貨物稅也並未有進一步的討論，「就算要進也還要一陣子，而且也不一定會很低價。」

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