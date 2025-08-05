「吞嚥不順、胸口卡卡」竟是雙癌警訊？一名台中的55歲林姓男子，近期感覺自己吞嚥困難、身體不適，遂前往衛福部豐原醫院就診，主動安排健康檢查。經內視鏡及電腦斷層掃描，驚見同時罹患食道癌與肺腺癌兩種原發性癌症，所幸經過3個月的分階段療程，切除雙癌病灶，重拾健康恢復正常生活。

肺癌5年增近3千人、食道癌新案9成是男性

根據衛福部公布最新的2022年癌症登記報告顯示，肺癌連續2年高居癌症發生率首位；另一個調查報告2024年國人的死因統計結果，食道癌是國人癌症死亡率第9名、同時是男性十大癌症死因排名的第5名。

肺癌近年發生人數持續顯著上升，攤開衛福部近5年的癌症登記資料，發現自2018年以來，肺癌發生人數從15345名，來到2022年17982名，其中肺腺癌的比例更是超過5成。根據最新2022年癌症登記資料顯示，食道癌新發生個案共有2831人，其中男性就高達2600人，占了9成以上。診斷的個案中，75.6%有吸菸行為、50.8%偶爾喝酒或習慣性喝酒、46.8%有嚼檳榔的行為，推估菸、酒、檳榔等危險因子，是引發食道癌的主因。

不是轉移也不是復發！罕見雙癌分階段微創手術獲新生

肺癌和食道癌是胸腔外科常見的兩大癌症，兩者在早期時幾乎沒有明顯症狀。衛福部豐原醫院胸腔外科主治醫師蕭凱宇指出，林先生初期僅感覺吞嚥困難和胸口卡卡，來院安排健康檢查後，發現食道中下段有腫瘤，同時發現右肺中葉也有結節。經病理切片後，確認為兩種不同癌症類型，即兩個原發腫瘤，而非食道癌轉移至肺部。

蕭凱宇醫師進一步說明，醫療團隊採取的策略是分階段、跨科整合的治療方式。先以胸腔鏡進行微創肺葉楔狀切除手術，成功移除肺腺癌病灶，且無淋巴轉移；隨後食道先接受前導性化學放射治療，再進行食道切除與胃管重建手術。全程採內視鏡微創方式，僅有數個約1公分的小傷口，這樣的分階段整合療法，不僅大幅降低病人身體負擔、也能提升患者的生活品質與治癒機率。

抽菸、喝酒成雙癌導火線，醫籲高風險族群應及早檢查

林先生分享，自己平時有抽菸、飲酒的習慣，起初僅以為是一般喉嚨痛問題，未料竟接連被診斷出兩種癌症。他感謝醫療團隊即時介入與專業治療，讓他能夠快速恢復，也呼籲民眾不要輕忽身體警訊，定期健康檢查才是遠離重大疾病的關鍵。

蕭凱宇醫師提醒，食道癌和肺癌，與抽菸、飲酒等生活習慣密切相關，是這兩種癌症最主要的共同危險因子，有肺癌及食道癌高風險因子者，如長期抽菸、飲酒、嚼檳榔、有家族史、疾病病史、長期暴露於空氣污染或特定致癌物質環境的人，更應提高警覺，及早檢查才能掌握治療先機。

專家建議這4類天然食物多吃，顧肺又防癌

要遠離肺癌和食道癌的威脅，根據癌症關懷基金會及《Cancer Causes & Control》期刊上的相關研究建議，可多吃這4類天然食物：

1.白色十字花科：白蘿蔔、白花椰菜、高麗菜等，富含膳食纖維，可以滋潤肺部，提高自身免疫力。

2.深綠色蔬菜：芹菜、菠菜、綠花椰菜等，而芹菜可改善哮喘、咳嗽及肺炎。

3.茄科蔬果：番茄、茄子、枸杞等，都含有豐富的茄紅素，茄紅素是一種很強的抗氧化劑，可以清除自由基，也能增強免疫系統。

4.柑橘類水果：每天吃富含維生素C的柑橘類水果100g，只要約一顆橘子或檸檬的量，即可降低罹患食道癌的風險14%。

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原文引自：55歲男雙癌齊發！「喉嚨卡卡」驗出肺腺癌、食道癌，醫揭致命2習慣是元凶