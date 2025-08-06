記者劉秀敏／台北報導

民進黨立委王世堅出席中常會前受訪。（圖／記者劉秀敏攝影）

▲民進黨立委王世堅出席中常會前受訪。（圖／記者劉秀敏攝影）

美國總統川普（Donald Trump）近日受訪時稱台積電赴美投資金額將由目前的1000億美元提高至3000億美元，引發熱烈討論，經濟部長郭智輝今（6）日回應此事時直言是「假消息」。對此，民進黨立委王世堅表示，郭智輝已經比剛上任時進步蠻多，也希望他繼續認真、盡量少開口，尤其是這麼重大的事項發表，即便部長有內線消息，但也應該尊重台積電；至於郭智輝是否應該下台？王世堅則說，鍾鼎山林各有其志，這部分自己不方便為他打任何註解跟成績。

王世堅出席中常會前受訪表示，在他這一年來的觀察，郭智輝已經比剛上任時進步滿多，先前郭智輝比較會亂發表意見、毛毛躁躁、沒有深入經濟策略以及經濟現況，但這一年多來確實滿認真、滿進步的，也希望他繼續認真、盡量少開口，尤其是這麼重大的政策事項發表。

王世堅強調，台積電有自己的判斷，是真是假，應該台積電才有資格說明，即便部長有內線消息，但也應該尊重台積電。希望郭智輝繼續努力、繼續加油，畢竟他是國家最重要的經濟大臣，美國關稅叩關的此時此刻，郭智輝的職掌是所有財經部會官員裡最重要的，要謹言慎行，絕對不要隨便亂發表意見。

媒體追問，是否建議郭智輝應該下台？王世堅則回應，他倒是沒有這部分的評斷，但相信郭智輝心裡曉得自己哪些做得好、哪些做得不好，都會被紀錄下成績，不過郭智輝可能也不在乎，對於擔任經濟部長，他大概也是出於熱心的幫忙，鍾鼎山林各有其志，這部分自己不方便為他打任何註解跟成績。

王世堅說，他是在財政委員會而不是經濟委員會，對郭智輝都只是比較側面的了解。但就他了解到的，郭智輝剛上任時，個性上確實比較浮動，也比較會發表奇奇怪怪的意見，但一年來進步很多，不過幾位盯他的委員有看到進步還不夠，必須讓全民都看到。而進步的第一步，就是謹言慎行，不要發表並全然了解、或是應該尊重別人公司的內容，尤其台積電動見觀瞻、是台灣的護國神山，能夠有今天的地步，也有其一定的智慧，為政的官員不要任意幫它發表這些事，要發表也應該由台積電自己講才對。

更多三立新聞網報導

籲823撤案「一天接7、80通電話」 王世堅駁爭台北市長提名：沒想過參選

揭民進黨823罷免陸、空戰策略 何博文：組「應援陸戰隊」深入基層

川普又喊3千億投美 專家示警台積電危機！陸行之：公司治理已蕩然無存

川普稱在美投資3000億美元？台積電：目前計投資計畫就是1650億美元