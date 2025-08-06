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（中央社記者郭建伸台北6日電）民眾黨團總召黃國昌今天質疑，丹娜絲風災導致大量廢棄光電板，但業者在未經許可時就堆置在台糖農地造成污染。環境部官員解釋，這段期間屬於「暫置」，但也應符合法規，目前已開罰，也會告發並全面稽查。

不過黃國昌痛批，他去查所有環保法規，並沒有廢棄物「暫置」概念，環境部根本替光電業者因人設事，未來難道要跟全國的業者說，以後有事業廢棄物，找到農地就能夠「暫置」，根本是膽大包天在胡搞，環境部淪為「光電善後部」。

社群平台上流傳轉載風災後太陽光電模組堆置分類照片，並以光電墳場為題，引起關注。民眾黨團今天舉行「民進黨政績光電板淹腳目，前瞻預算放水流」記者會。

黃國昌抨擊，政府錯誤的能源政策在風災後造成大量的光電板廢棄，「山也光電板、海也光電板」，過去官員掛保證會處理好光電板，現在卻隨意棄置。

民眾黨團副總召張啓楷表示，他接獲檢舉，嘉義縣義竹鄉溪州段1095地號農地，有業者非法棄置廢棄的太陽能光電板，截至今天滯洪池還沒清完，且廢棄物根本沒放到回收處理廠，而是放在嘉義的台糖農地。

張啓楷說，依據廢棄物清理法，棄置廢棄物應要在水泥地或是不透水場地，但根據追哨者提供資料與辦公室實地查證，台糖農地不僅被挖出巨坑，還有大卡車駛入留下油汙，目前危機還在擴大，並痛批光電板嚴重傷害台灣土地。

黃國昌詢問，台糖何時與業者簽約。台糖公司環境保護處長胡聰年表示，業者是7月22日申請，台糖於8月4日給對方範本並正式簽署，「簽署的話，會從7月22日開始（生效）」，後續則是合約的紙本流程。

環境部資源循環署副署長林健三表示，這次風災總計有33個太陽能光電案場，約有14.5萬片光電板，處理方式先要從滯洪池移除，移除率達97.4%，移除後應直接回收處理，但因這次風災後數量太大，因此先暫置；暫置的地方應符合環保法規，以及事業廢棄物規範，不應產生污染，目前除了罰款外，也會告發並全面稽查。

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黃國昌質疑，難道暫時存放不算是堆置廢棄物嗎。林健三表示，光電板從滯洪池拿出來放在暫置場所，這一期間還沒涉及廢棄物清理法管轄範圍，暫置概念是出於風災發生後所做的解釋函。但這說法引發黃國昌抨擊是環境部替光電業者因人設事。

黃國昌最後要求，環境部、台糖公司、經濟部會後於3天內交報告給民眾黨團，若覺得一切合法，就白紙黑字回應，他將請委員會召委排案要求部長說明。（編輯：林興盟）1140806