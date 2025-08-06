記者詹宜庭／台北報導

川普聲稱台積電將對美國投資高達3000億美元，朱立倫呼籲，政府一定要說清楚。（圖／記者詹宜庭攝影）

▲川普聲稱台積電將對美國投資高達3000億美元，朱立倫呼籲，政府一定要說清楚。（圖／記者詹宜庭攝影）

美國總統川普聲稱台積電將對美國投資高達3000億美元，然而台積電卻駁斥「目前美國投資計畫就是已宣布的1650億美元」，未證實任何額外加碼投資。對此，國民黨主席朱立倫今（6日）在中常會上表示，台積電到底要在美國投資多少？3000億美金難道只是川普隨口說說？還是我方不願意講實話？呼籲政府一定要說清楚，「否則民進黨這次不只在談判上丟了面子，還把過去累積的本與根都丟掉。」

針對關稅議題，朱立倫表示，從明天開始，美國將實施對等關稅，但至今為止政府卻一切保密、黑箱作業，這對企業而言就像是在開盲盒。過去，我國並非沒有經歷過各項貿易談判，在過程中「適度公開」是基本原則，尤其針對可能受害的產業，更應及早說明，日本、韓國等國家都是這樣做，結果現在政府卻黑箱操作，最後開盲盒的就是企業。

朱立倫指出，在野力量不只是監督制衡，也是民意的展現，應該運用國會與在野力量作為談判籌碼，不應該一味把自己人當作敵人，「不要忘了，不論是國民黨、民眾黨都是希望台灣更好、談出最有利的條件，我們站在民意這一邊，展現不同的力量，這絕對是正面力量」。然，朱立倫說，民進黨卻把自己人當作敵人，不知道這樣是否能得到最好的結果，呼籲政府適度公開資訊，多與在野溝通，否則所帶來的衝擊將是無法承受的。

朱立倫強調，台積電到底要在美國投資多少？3000億美金難道只是川普隨口說說？還是我方不願意講實話？台積電表示僅為1650億，這中間的差額到底是誰承諾的？一定要說清楚、講明白。此外，不只台積電，還有許多企業可能被要求赴美投資。同樣地，政府投入的資源或未來設置的基金會規模有多少，也都應該讓人民清楚知情，「否則民進黨這次不只在談判上丟了面子，還把過去累積的本與根都丟掉。」

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