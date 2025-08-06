科技中心／李宜樺報導

陸行之批評台積電美廠投資若由川普喊價落實，將是公司治理的悲哀。（圖／翻攝自FB@陸行之）

▲陸行之批評台積電美廠投資若由川普喊價落實，將是公司治理的悲哀。（圖／翻攝自FB@陸行之）

美國總統川普再拋出震撼彈，今年已第3度亂喊亂加碼「台積電（2330）在亞利桑那州的投資將達3000億美元（約新台幣9兆元）」，這金額遠高於先前已宣布的1650億美元，引發市場與業界震驚。台積電並未正面回應，只強調「目前美國投資計畫就是已宣布的1650億美元」。

知名半導體分析師陸行之今（6）日早上在臉書直批，若台積電的美國資本開支真要由川普「喊價」決定，「台積電董事會及全體股東很悲哀，公司治理蕩然無存。」他指出，台積電在美國的設備、EDA工具、客戶與關稅全握在川普手上，「我們連‘說不要’的權利都沒有」，這讓他聯想到曾看過的一本書，深感台企在美處境脆弱。

陸行之更警告，即便亞利桑那廠未來賺錢，美方也可能隨時祭出高額稅收，「台灣企業逐年降低對美銷售比重，才是解決之道。」

川普在接受美媒《Squawk Box》專訪時，同步預告最快下週公布新的半導體與晶片關稅政策，並明言要更多晶片在美國本土製造。分析認為，這顯示川普正將產業政策直接落地，利用執政優勢對台積電施壓，逼其加碼美國布局。

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