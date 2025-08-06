美國總統川普週二（5日）接受美媒 CNBC 節目專訪時表示，計劃在未來一週內將公布半導體與晶片的新關稅政策，盼這些關鍵科技產品能在美國本土製造。其中，特別提到晶圓代工龍頭台積電（2330）要在美國投資 3,000億美元。對於川普的說法，知名半導體分析師陸行之表示：「台積電董事會及全體股東很悲哀，公司治理蕩然無存。」

川普接受 CNBC 節目《Squawk Box》專訪時表示，「我們即將宣布針對半導體和晶片的關稅，這是一個獨立類別，因為我們希望這些產品能在美國製造」；此外，他也談到進口藥品關稅，透露將分階段提高藥品進口稅率，初期先採取較小額的稅率，之後逐步調升至 150%，甚至最高達 250%。

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川普自豪稱，「我現在的民調數字是有史以來最好的，因為人民喜歡關稅。」即便美國多家民調機構顯示，他的支持率近來趨勢下滑。

由於川普露透的金額，遠超過台積電之前所述的 1,650億美元，引發外界懷疑是否口誤？亦或是台積電又要加碼投資？對此，綜合媒體報導，台積電僅表示，「目前美國投資計畫就是已宣布的 1,650億美元」，未證實任何額外投資。

今年三月初，台積電董事長暨總裁魏哲家宣布擬額外加碼 1,000億美元投資於美國亞利桑那州的先進半導體製造廠，加上已正在進行 650億美元投資專案，總投資金額預計將達 1,650億美元。預計該筆投資包含興建三座新晶圓廠、兩座先進封裝設施，及一間主要研發團隊中心。

陸行之在臉書上發文表示，要是台灣台積電的美國亞利桑那廠的資本支出，真的要由美國總統來喊高、來實現，我覺得台積電董事會及全體股東很悲哀，公司治理蕩然無存，「老實說，我們還沒「說不要」的選擇與權利（設備、EDA、客戶，關稅全掌控在美國手上），這讓我想起了之前看的感觸良多的一本書——《美國陷阱》」；「以後台積電美國廠賺錢之後，也隨時可以來個外商企業大加稅？我覺得，台灣企業以後逐年降低對美國市場的銷售比重，才是解決之道。你們的看法呢？」