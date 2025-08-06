財經中心／師瑞德報導

連續七家家上市櫃公司近期一起完成更名，展現品牌轉型與整併策略動能，依規更名須公告三個月，保障資訊透明與投資人查詢便利，更名可能影響股價與評價，投資人應審慎關注動向。（示意圖／PIXABAY）

▲連續七家家上市櫃公司近期一起完成更名，展現品牌轉型與整併策略動能，依規更名須公告三個月，保障資訊透明與投資人查詢便利，更名可能影響股價與評價，投資人應審慎關注動向。（示意圖／PIXABAY）

今天一早，連續7家上市櫃公司，發佈重訊，一起完成公司名稱變更，涵蓋金融、科技、建設與零售等產業，顯示企業積極藉由更名強化品牌識別、反映轉型方向或整併策略。根據資料顯示，包含中化控股（3716）、台新新光金（2887）、昇鋭智慧科技（3128）、台鋼新零售（3085）、馥鴻建設（5345）、富采控股（3714）、世界健身-KY（2762）等公司，皆於近期完成經濟部核准並進入三個月的公告期。

其中，中化控股股份有限公司（原名：中化投資控股股份有限公司）於114年7月9日正式取得經濟部「經商授字第11430085550號」函文核准更名，並依據《臺灣證券交易所公司營業細則》第四十五條規定，自114年7月9日起進行為期三個月的公開揭露，至10月8日止。公司指出，簡化名稱有助強化集團對外識別與品牌一體性，未來營運方向與公司治理機制不受更名影響，股票代號仍維持「3716」，亦無需更換證券。

同樣在金融領域，台新金融控股股份有限公司也已於114年7月24日正式更名為「台新新光金融控股股份有限公司」，是雙品牌整合下的策略性調整。包含普通股（2887）與旗下多檔特別股如戊種、己種、庚種與辛種，雖股票代號不變，但簡稱全面更新為「台新新光金」系列，提醒投資人於下單買賣時應特別留意新簡稱，以免誤認。

昇鋭智慧科技股份有限公司（原：昇銳電子）則顯示企業轉型走向智能應用與AI技術的企圖心，其英文名稱亦同步更名為「Hi Sharp Intelligence Technology Co., Ltd.」，簡稱與代號維持不變，公告期至114年10月13日。

新零售（3085）則因與台鋼集團資源整合，從「創新新零售股份有限公司」更名為「台鋼新零售股份有限公司」，雖然簡稱未變，但公司表示未來將強化智慧零售、生鮮物流與集團資源串接。

馥鴻建設（5345）原為精密科技公司「天揚」，此次名稱變更反映公司主力業務已轉向建設開發，英文名稱亦改為「Fullhome Development Co., Ltd.」。股票簡稱更新為「馥鴻」，代號維持不變，提醒投資人買賣時須確認公司新簡稱。

LED產業的富采控股（3714）、健身產業的世界健身-KY（2762），亦皆完成公司名稱簡化與更新，僅調整公司全銜，股票代號與簡稱維持一致，主要目的是提升識別度與統一企業形象。

依據法規，上市櫃公司名稱一旦變更，必須依證交所與櫃買中心營業細則辦理，並持續公告三個月，保障市場資訊透明與投資人知情權。雖然更名不會改變公司基本面或股票代號，但在實務面，仍可能影響投資人對公司識別與資訊搜尋的便利性，尤其在交易系統下單時，需格外留意新簡稱與報價標示。

對投資人而言，公司更名常常意味著企業策略調整或品牌重塑，雖不直接改變財務數據，但若與業務重組、股東權益重分或市場定位有關聯，仍可能對股價走勢與公司前景造成中長期影響。專家建議，投資人除應持續關注公司公告內容，也應結合產業趨勢與營運數據進行全面評估，掌握企業更名背後的真正意圖，才能在變化中抓住投資機會。

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