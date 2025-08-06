彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲指出，連日降雨很容易讓藥品受潮、變質，同時提醒民眾，良好的儲存習慣，才能確保你的用藥安全又有效；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕連日大雨濕氣重到讓人整天都覺得黏答答的。彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲在臉書專頁「藥師洪正憲-藥就趁憲在」發文指出，這樣的天氣，其實很容易讓藥品受潮、變質，並分享常見保存錯誤，同時提醒民眾，良好的儲存習慣，才能確保你的用藥安全又有效。

●藥罐中的棉花和乾燥劑開封後要拿出來嗎？

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洪正憲表示，藥瓶中的棉花和乾燥劑，其主要功能是在藥品尚未開封前，防止碰撞和吸收濕氣的。但記得，一旦開瓶後，就應該立即移除，否則可能會導致藥品受潮或者因手部接觸而產生二次污染。

●藥品開封後可以放多久？

洪正憲說，瓶子上的保存期限是「未開封」的有效期限。藥品或保健食品一旦開封後，最好在半年內使用完，以防變質。

●大罐藥品怎麼辦？

如果有大瓶的藥品，洪正憲建議分裝成小包裝。這樣可以避免和空氣的過多接觸，減少藥品受潮的風險。

●藥品可以放冰箱比較不會壞嗎？

洪正憲說，除非藥品或保健食品有特別標示，不然請不要放在冰箱存放。多數藥品只須放在室溫下乾燥、陰涼及避光處保存即可。放冰箱反而更容易受潮或變質。

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