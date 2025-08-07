社會中心／程正邦報導

台積電洩密案三名前工程師身分陸續被起底。（示意圖）

▲台積電洩密案三名前工程師身分陸續被起底。（示意圖）

洩密風暴延燒 內鬼身分曝光

台積電2奈米製程機密遭洩案持續延燒，涉嫌將技術文件外流中國的三名前工程師，身分已陸續被起底，其中吳姓男子因購入新竹豪宅、背景特殊引發外界關注。近期更被發現，他去年曾在社群平台針對台灣在國際棒球賽奪冠冷嘲熱諷，如今因洩密案遭羈押，讓不少球迷與網友拍手叫好。

吳姓工程師被網友發現曾在世界棒球12強賽台灣隊奪冠潑冷水。圖／記者劉彥池攝影）

▲吳姓工程師被網友發現曾在世界棒球12強賽台灣隊奪冠潑冷水。圖／記者劉彥池攝影）

台灣奪冠他潑冷水 發言再被翻出

2024年世界棒球12強賽中華隊勇奪冠軍，舉國沸騰。時任球員高志綱在社群發文表示「運動員值得國家更多支持」，中華職棒副祕書長蔡克斯也公開表示「我的稅金很願意支持運動員」。沒想到，當時吳男在留言區冷酸：「那你一年繳多少稅金？不要幾萬幾千就在那邊喊很願意餒。」該發言當時就引起反彈，如今再被網友翻出，引起熱議。

涉案的吳姓工程師曾嗆中華職棒副祕書長蔡克斯「稅金繳多少」。（圖／翻攝自Thread @kesi2022）

▲涉案的吳姓工程師曾嗆中華職棒副祕書長蔡克斯「稅金繳多少」。（圖／翻攝自Thread @kesi2022）

起底洩密者 棒球迷怒火中燒

隨著洩密案進展，Threads等社群平台出現大量網友討論，有人留言直言「好奇他到底繳多少稅？結果現在要我們繳稅養他」、「收紅包偷機密講話還那麼酸」、「以後可以光明正大去陪KP」等。另有眼尖網友發現，蔡克斯日前看到相關新聞後，也留言稱「原來當初嗆我的人是這位，世界真小」。

吳姓工程師被起底，中華職棒副祕書長蔡克斯表示：「世界真小。」（圖／翻攝自Thread @kesi2022）

▲吳姓工程師被起底，中華職棒副祕書長蔡克斯表示：「世界真小。」（圖／翻攝自Thread @kesi2022）

案件背景與調查進度

檢調單位日前偵辦台積電機密外洩案，掌握3名前員工涉嫌利用職務便利，將2奈米製程設計文件外流給中國競爭對手，圖利金額恐高達數億元。新竹地檢署目前已將涉案3人聲押禁見，案件進入司法程序，3人抗告遭駁回，最高法院確定裁押。

台積電表示將全力配合司法調查，強調公司有完善的內部資料保護與資訊安全制度，若有員工違法，絕不寬貸。

台積電洩密案頻傳，陸行之：公司治理已蕩然無存。（圖／翻攝自FB@陸行之）

▲台積電洩密案頻傳，陸行之：公司治理已蕩然無存。（圖／翻攝自FB@陸行之）

律師：業界應該混不下去了

Threads的相關內容中還指出，吳姓工程師高調炫富、稱自己最近砸錢買2棟豪宅，1棟4000多萬，另一棟也差不多，花費接近億元，「突然有錢到嚇到朋友、同事」，最近吳男常對外說自己「不缺錢」，也不太想理會老闆。

對此林智群表示，陳姓、吳姓、戈姓工程師3人的名字都遭公開，「他們被肉搜出來，有房子有小孩，太太也有正當職業。」並點出以後法院判決也會寫出本名。林智群認為，3人後續恐面臨賠償等龐大責任，另外，竹科、南科的人資應該已經建檔黑名單，「這幾個人以後在台灣業界應該是混不下去了。」

更多三立新聞網報導

又見移動神主牌！阿嬤電動代步車逆向衝車陣 10多騎士快閃：太扯啦

九份民宿突撤訂「房價漲2倍」他轟：國旅活該爛！ 業者回應了

毒菜再現！越南進口大白菜驗出農藥超標 3.8萬公斤全數攔截銷毀

世界之最／全球最貴話梅？2顆要價550元 「么鳳士多」港式蜜餞天花板