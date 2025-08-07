請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北7日電）鴻準今天董事會通過「10年戰略投資計畫之資本預算規劃」，擬定未來10年以「美國製造」為核心的發展戰略，整合模具開發、製造基礎工業與電子代工優勢，全面推動智慧製造與人工智慧（AI）應用，總投資金額估10億美元。

鴻準表示，希望藉此打造具備高度彈性、智能決策與永續競爭力的製造平台，深化對北美市場的在地供應與技術合作，並推動企業數位轉型與產業升級。

鴻準代理總經理潘彥仁表示，這項10億美元投資案將為鴻準深化北美市場、推進在地供應與技術合作，落實企業數位轉型與產業升級。鴻準對美國作為工業製造創新技術發展基地深具信心，未來將加速技術創新，為全球客戶提供更完整解決方案。

鴻準今天公布半年報，受惠任天堂新世代遊戲機Switch 2上市拉貨，上半年營收新台幣712.24億元，比去年同期大幅成長2.18倍；不過歸屬母公司淨利14.93億元，較去年同期衰退12.8%，每股純益1.06元，年減12.3%。

受新台幣升值等因素影響，鴻準第2季毛利率僅2.97%、營益率0.95%，分別較去年同期大幅滑落5.94個百分點和2.54個百分點；單季歸屬母公司淨利5.4億元，季減43.3%，年減37.5%，單季每股純益0.39元。

鴻準今天也公告高層人事異動，5月剛升任董事長的陳國寶免兼總經理，總經理職缺交由財務暨會計暨公司治理主管潘彥仁代理。

鴻準今天也代子公司Q-Run Holdings Limited公告，決議以1000萬美元（約新台幣2.98億元），參與認購以色列智慧型機器人公司RoboTemi Global，取得6.6%股權。（編輯：張良知）1140807