（中央社記者汪淑芬台北7日電）鱟被稱為「海洋活化石」，血液是藍色，一直被作為「鱟試劑」，用來檢測動物用藥細菌內毒素，也引發動物福利與環境保育的關注。獸醫所已開發出可取代「鱟試劑」的高科技產品。

農業部發布新聞稿，細菌內毒素污染到動物用注射藥品時，可能引發受施動物發燒、嚴重發炎，甚至出現休克，對毛小孩或牧場動物都十分危險。因此，任何注射藥品在上市前，必須通過靈敏又可靠的細菌內毒素檢測。

獸醫所說，「鱟試劑」雖為細菌內毒素最標準的方法，卻因量捕撈鱟與抽血的行為，已讓鱟族群面臨生存危機，也引發動物福利與環境保育的關注。。

獸醫所說，為了尋求替代方案，科學家們藉由基因工程的技術，開發出rFC與rCR等新型檢驗試劑，現在的rFC 與rCR檢驗技術已收載在歐洲藥典和美國藥典，作為「鱟試劑」的替代方法，盡量不用或少用動物實驗，以符合「3R原則」替代試驗，使動物用藥在確保品質與安全的同時，也減輕對鱟生態的壓力。

獸醫所為符合實驗動物3R原則（替代、減量、精緻化）的國際趨勢，實驗室已建立「重組C因子（rFC）」及「重組級聯（rCR）」替代檢驗技術，並運用於動物用注射藥品的國家檢定，開啟台灣「無鱟血」檢驗的新時代。

獸醫所強調，未來當寵物或農場動物打針時，藥品的安全檢驗將不再依賴珍貴的鱟血，而是由高科技的「無鱟血」替代試劑把關，這代表臺灣在動物用藥檢驗技術與國際同步，更向保護海洋生態與提升動物福利邁出重要的一步。（編輯：林恕暉）1140807